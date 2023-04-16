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八部合音祈福！花蓮卓溪震災復建中辦射耳祭　傳承先人智慧

▲▼祭儀中之包含搗米、鋸木、負重以及生火煮飯等部落傳統技能競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲祭儀中之包含搗米、鋸木、負重以及生火煮飯等部落傳統技能競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚15日走訪卓溪鄉射耳祭暨傳統技能競賽活動開幕儀式，徐榛蔚致詞表示，感謝所有部落事務組長，為了部落歲時祭儀以及部落文化的傳承，感謝祖靈恩惠，期勉年輕人深耕部落，永續傳承原民文化。

▲▼祭儀中之包含搗米、鋸木、負重以及生火煮飯等部落傳統技能競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動開場帶來鳴槍祈福的八部合音，呈現布農族享譽國際的天籟之音，為這場部落活動增添視、聽覺的文化震撼；部落傳統技能競賽則包含傳統搗米、鋸木比賽、負重比賽以及生火煮飯，透過射耳祭儀展演及部落傳統技能之競技，不僅使族人瞭解祭儀文化的內涵，更象徵共同溫習老祖先所流傳的生活技能，運用智慧永續傳承。

▲▼祭儀中之包含搗米、鋸木、負重以及生火煮飯等部落傳統技能競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「有山、有海、有縱谷，花蓮的空氣是甜的、陽光是溫暖的，我們一起讓美好家園不斷發光發熱！」。徐榛蔚表示，去年0918強震之後，各項搶災復建工程在卓溪鄉前鄉長呂必賢的帶領之下，第一時間做得非常確實且到位，然而後續還有多項重大復健工程都正如火如荼進行，包含崙天大橋、高寮大橋、玉長大橋、六十石山以及赤柯山等重要道路的整建，地方建設會一步一步到位，這也要感謝花蓮縣議會及卓溪鄉民代表會的支持，今天的部落祭儀正是代表著花蓮融合多元族群的特色，讓我們持續深耕原民文化，讓美好的花蓮發光發熱。

▲▼祭儀中之包含搗米、鋸木、負重以及生火煮飯等部落傳統技能競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚走訪射耳祭活動現場，受到部落族人熱烈歡迎。

卓溪鄉長田桂花致詞則表示，首先要感謝天主賜予我們今天這麼好的天氣，才能舉辦今日這麼美好的盛事，感謝所有部落村長及部落事務組長，因為有你們的堅持與努力才能夠傳承重要的部落文化，感謝部落的孩子們，帶領著所有鄉親展現射耳祭這項傳統文化，感謝縣長、縣府團隊以及卓溪鄉民代表會給予所有部落祭儀預算編列的支持與肯定，也感謝卓溪鄉歷任鄉長的擘畫，卓溪鄉公所未來兩年將努力建設新的祭祀廣場，這個祭祀廣場將乘載著許多傳承部落文化的重要意涵，希冀能夠得到中央部會、縣府團隊及鄉民代表會的支持。

活動進行中，徐榛蔚逐一向部落族人致意，並獲得熱烈歡迎掌聲，不少族人都爭先要與徐縣長合影留念。

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