　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴品妤喊被記者推倒　一排藍勾勾力挺

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴品妤2024爭取連任，主張反核，卻被發現其父賴勁麟擔任經營綠電的雲豹能源董事長，期間捐贈政治獻金595萬元，對象多為民進黨公職，引來爭議。為此，賴勁麟選擇請辭，但風波持續延燒。賴品妤24日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，再度遇上媒體追問，現場混亂跌到在地，隨即指控是遭記者推倒，隨後也在臉書上表達不滿，底下則湧入一排藍勾勾力挺。

在野黨近期猛攻綠能議題，賴勁麟宣布請辭，稱自己為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，因為他們正在扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，並藉機醜化抹黑選舉對手，他已向雲豹能源董事會提出，辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。

賴品妤22日表示，自己肯定父親的決定，也支持他搜集所有證據悉數提告，面對家人清白奉陪到底。抹黑者若真的認為有任何不法行為，請拿出具體證據去檢舉、告發，自己絕對支持每個人用最高標準檢視。

賴品妤今日則以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，現場記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」、「是否在為選情止血？」現場一片混亂，賴品妤跌倒，高聲喊「你為什麼要推我？」、「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

賴品妤透過臉書表示，因為該名記者狂追，所以她才跌倒，而同一位記者上周也在她回答完提問後一直不斷跳針詢問問題，在她進入詢問鬼打牆離去時惡意移花接木成烙跑。今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問她已回答過的問題，她也都不厭其煩的逐一回答，然而在她受訪完離開時，堆方在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中她也因此人而摔倒，「請問下一周我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」底下包括立委吳思瑤、趙天麟，議員黃捷等都紛紛留言力挺。

▲▼賴品妤跌倒臉書發文。（圖／翻攝臉書）

▲▼賴品妤跌倒臉書發文。（圖／翻攝臉書）

ET快訊
快訊／國家警報響了！　大雷雨襲2縣市
「神單」爆紅急喊停！　保險公司回應了
父獨留3歲女在家墜樓亡！媽媽痛哭求重判　判決出爐
29歲BMW男自撞火燒車慘死　父悲痛認屍
托嬰中心爆虐嬰！　11月女嬰「慘被拋摔還吊掛1hrs」
快訊／午後雨彈來襲！　13縣市大雨特報
快訊／陸宣布：今起全面暫停「日本水產品」輸入
西門町3m黃金蟒寵主現身！　曝牠逃家原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「下架民進黨」成柯文哲第三目標　他批：失去「藍綠之外」超然立場

創新高！2024國防預算佔GDP2.5％　綠黨團：國家安全不是嘴巴講講

日本今排福島核廢水逾30年　藍委提3呼籲：保障人民食品輻射安全

福島核廢水今排入海　柯文哲喊「敦親睦鄰」：日本為何不公開數據

藍委參選人跟侯、郭同時掛看板　他轟包牌：要不要跟柯賴合掛？

「想欺騙台灣人民沒這麼簡單」　他揪郭台銘廣告中英翻譯不誠實

福島核廢水入海　綠委指氚濃度4年後達最大值：要密切追蹤　

2024總預算案出爐！勞保基金撥補加碼　主計長：考量長期債務

發文紀念八二三戰役「年份寫錯」　柯文哲認錯：我沒檢查到

賴品妤喊被記者推倒　一排藍勾勾力挺

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

「下架民進黨」成柯文哲第三目標　他批：失去「藍綠之外」超然立場

創新高！2024國防預算佔GDP2.5％　綠黨團：國家安全不是嘴巴講講

日本今排福島核廢水逾30年　藍委提3呼籲：保障人民食品輻射安全

福島核廢水今排入海　柯文哲喊「敦親睦鄰」：日本為何不公開數據

藍委參選人跟侯、郭同時掛看板　他轟包牌：要不要跟柯賴合掛？

「想欺騙台灣人民沒這麼簡單」　他揪郭台銘廣告中英翻譯不誠實

福島核廢水入海　綠委指氚濃度4年後達最大值：要密切追蹤　

2024總預算案出爐！勞保基金撥補加碼　主計長：考量長期債務

發文紀念八二三戰役「年份寫錯」　柯文哲認錯：我沒檢查到

賴品妤喊被記者推倒　一排藍勾勾力挺

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

進病房1舉動「觸醫院禁忌」！《棒棒堂》男星當場拐腳…秒鞠躬：打擾了

圍標搶億元核電工程！天道盟「村哥」判2年　台電收賄貪官判5年半

全台最辣英文老師性感照曝！最性感地方竟是「龍頭」

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

《英雄聯盟》新英雄美術圖流出論壇急刪　蜜大腿加裸足網喊好想舔

男歌手遭爆「夜店約妹回房間玩」！　女星揭內幕：公司花很多錢壓

「下架民進黨」成柯文哲第三目標　他批：失去「藍綠之外」超然立場

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

趙建銘開法拉利擦撞機車「疑超車不慎釀禍」　車損畫面曝光！

政治熱門新聞

賴品妤被推倒？　他曝第三視角影片：比較像自己撞到攝影機腳架

吳子嘉斷言館長知識含量不足以分析民調

傳林飛帆將任副執行長　民主基金會回應了

與侯民調整合？柯：什麼事都有可能

登革熱＋1　北市成立文山區應變中心

傳吳子嘉要提告　館長：這3字可信度是0

郭台銘：與其共軍擾台，不如媽祖繞台

接月薪11萬副執行長挨轟　林飛帆親回應

柯文哲緬懷823砲戰搞錯年份　寫成228那年

行政院通過2024總預算　一張圖看2.8兆史上最高歲出做哪些事

10月底「侯柯合」？　郭正亮曝策略：整個氛圍不一樣

還原推擠現場　賴品妤怒：下次還要遇到什麼跟騷、暴力行為？

美批准售台159億F-16V偵蒐系統　國防部感謝：大幅提升我空戰效能

分析／別再磨損選民耐性！　侯、柯、郭團結咖啡不宜遲

更多熱門

相關新聞

綠再質疑柯文哲：跟各地小流氓和解？

綠再質疑柯文哲：跟各地小流氓和解？

民眾黨總統參選人柯文哲昨（23日）表態，願以開放態度與各黨領袖對話，但民進黨發言人張志豪提出3問，反批柯應先跟自己「對話」，挨柯回嗆「請他認真一點！」對此，另一位民進黨發言人卓冠廷今（24日）再問，請問柯在追求世代和解之前，是不是已經為了總統和立委選舉，全面在各地和小流氓的黑勢力和解？是不是也忘了自己口無遮攔、口不擇言，傷害仇視女性及弱勢族群？

綠高層示警：區域立委選情「不容樂觀」

綠高層示警：區域立委選情「不容樂觀」

賴清德首場「國家希望工程」9月初登場

賴清德首場「國家希望工程」9月初登場

被民進黨提3問　柯：請他認真點

被民進黨提3問　柯：請他認真點

賴清德副手何時出爐？　高層估2因素

賴清德副手何時出爐？　高層估2因素

關鍵字：

國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面