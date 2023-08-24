賴品妤喊被記者推倒　一排藍勾勾力挺

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴品妤2024爭取連任，主張反核，卻被發現其父賴勁麟擔任經營綠電的雲豹能源董事長，期間捐贈政治獻金595萬元，對象多為民進黨公職，引來爭議。為此，賴勁麟選擇請辭，但風波持續延燒。賴品妤24日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，再度遇上媒體追問，現場混亂跌到在地，隨即指控是遭記者推倒，隨後也在臉書上表達不滿，底下則湧入一排藍勾勾力挺。

在野黨近期猛攻綠能議題，賴勁麟宣布請辭，稱自己為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，因為他們正在扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，並藉機醜化抹黑選舉對手，他已向雲豹能源董事會提出，辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。

賴品妤22日表示，自己肯定父親的決定，也支持他搜集所有證據悉數提告，面對家人清白奉陪到底。抹黑者若真的認為有任何不法行為，請拿出具體證據去檢舉、告發，自己絕對支持每個人用最高標準檢視。

賴品妤今日則以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，現場記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」、「是否在為選情止血？」現場一片混亂，賴品妤跌倒，高聲喊「你為什麼要推我？」、「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

賴品妤透過臉書表示，因為該名記者狂追，所以她才跌倒，而同一位記者上周也在她回答完提問後一直不斷跳針詢問問題，在她進入詢問鬼打牆離去時惡意移花接木成烙跑。今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問她已回答過的問題，她也都不厭其煩的逐一回答，然而在她受訪完離開時，堆方在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中她也因此人而摔倒，「請問下一周我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」底下包括立委吳思瑤、趙天麟，議員黃捷等都紛紛留言力挺。