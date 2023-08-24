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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要台積電就要有核四？　周玉蔻：柯文哲不用功到極點

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前接受專訪時提到，「如果台灣還要台積電，不接受核四都沒辦法」，引發各界討論，對此，經濟部反擊，台積電已加入RE100，宣示使用100%再生能源，但RE100並不包括核電，媒體人周玉蔻就批評，柯文哲實在太不用功，難道沒有像樣的幕僚嗎？

柯文哲21日接受專訪時表示，他以前是不贊成核四，但他想過，如果台灣還要保有台積電，不接受核四都沒辦法，「你不可以說我要台積電，我不要核四，不可能。」

周玉蔻說，台積電早就承諾2050年全部使用再生能源，後面背景很簡單，全球減碳、零碳，台積電要賣晶片給有規定的世界主要國家，就要符合這個標準，而核電不是再生能源。不符合標準。

周玉蔻表示，台積電已經加入RE100，這不是秘密，是公開資訊。一個要選總統的人，信口開河，胡亂貼文，823砲戰發生在民國47年弄成1947年，還可以賴給小編，台積電、核電、再生能源，這麼嚴肅的事，柯文哲也能亂講，真是令人嘆為觀止。

對於柯文哲的說法，經濟部表示，包括台積公司在內，台灣加入RE100的企業已有29家，該計畫的目標是在2050年之前，100%使用再生能源，此再生能源的分類並不包括核電。

經濟部強調，在穩定供電的努力上，台灣除了在2016年之後加速發展產業所需的再生能源，也持續建置可快速升降的燃氣機組，有效搭配再生能源的間歇性質，2030年時，不含再生能源的機組裝置容量，可淨增加910萬瓩，相當於9部大型核二機組，繼續維持穩定供電。

經濟部說明，核四爭議超過20年，不僅一度電都沒有發過，並經公投決定不重啟，沒有核四的這20幾年，台積電則成為「世界看到台灣製造」的關鍵詞，將兩者劃上等號，並不符合柯主席歷來強調的科學精神。

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