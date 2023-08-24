吳子嘉斷言館長「知識含量」不足以分析民調　只好以法制暴

▲吳子嘉斷言，館長的「知識含量」不足以分析民調。（合併圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

《美麗島電子報》民調日前遭到館長陳之漢痛罵，「收新台幣電子報」、「狗民調」，《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日因此對館長提告。吳子嘉也在新聞節目《關鍵時刻》中斷言，館長的知識含量不足以分析民調，所以只好到法院提告「以法制暴」。

吳子嘉在節目中表示，館長自稱是「流量怪物」仗著自己有流量就可以輾壓他，開始批評人家是假民調，他沒辦法做別的處理，只好去法院告館長，法院提告的好處就是雙方都被檢驗。

主持人劉寶傑提問，美麗島民調樣本1000多份，但是館長有2.6萬份樣本，1000份的樣本會準嗎？

吳子嘉指出，在館長的認知裡，以為有流量就可以決定天下事、評價人物，但是這個知識含量、知識水平，跟他與在座來賓差太遠，「我不認為館長有足夠的專業知識，來研究或分析美麗島的民調是假民調或真民調。」

劉寶傑補充，館長幹嘛要知識、幹嘛要分析，只要有麥克風就可以。

▲吳子嘉表示，要對付館長只好「以法制暴」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



吳子嘉表示，如果只有麥克風的話，那換言之這就是言語暴力，對付暴力人物，只好「以法制暴」，跟這種肌肉做的腦來做交流、對話，雙方很難找到相對的頻道。

吳子嘉認為，他的公信力如何自有全台灣的觀眾公評，館長有2、3萬的流量，並不等於館長能夠決定他的公信力，當知識含量不足的時候，就會隨便去定義別人的事情。

劉寶傑提問，但是民調只做1000多份，真的會準嗎？

吳子嘉回答，《美麗島電子報》的標準值，每一次民調最低份數是1070份，比所有的科學規定再高一點點，因為害怕會有錯誤所產生的誤差。

吳子嘉進一步解釋，1070份以外，還有各種不同的年齡層，以及其他各種不同樣本的規範，一定要達到這個規範的時候，才會能夠完成一個成功的民調，這一套標準原則不只台灣適用，美國也適用一樣的規範，這跟館長的個人感覺無關。

吳子嘉說，大部分人跟館長一樣，都不具備統計學相關的專業，但是館長直接說狗民調，「那我變成狗的情況之下，那他變成什麼東西呢？所以我請他去法院證明看看，他叫我是狗民調，是什麼結果。」