數位部將滿一年沒政績？　李彥秀轟：淪為「無頭蒼蠅」

▲數位發展部揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院數位發展部正式掛牌至今將滿一年，遭質疑未有政績。國民黨立委李彥秀批評，中央對數位發展部是要人給人、要錢給錢、要彈性給彈性，如今卻淪為無頭蒼蠅，要身為部長的唐鳳，「要救台灣之前，請先救救數位發展部毫無目標的運作與大腦吧。」

數位發展部當初成立的願景，是整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，統籌數位治理與數位基礎建設，協助公私部門數位轉型，打造數位韌性環境，連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，實現智慧國家的願景，讓台灣模式持續成為民主陣營的標竿，於2022年08月27日掛牌，致力完備「數據公益生態制度及應用」、「促進跨國公民科技」與「資訊民主化」共同發展等3大政策目標。

李彥秀指出，數位發展部統籌210億元預算，設6司2署還加上「國家資通安全研究院」，且給予極大的用人彈性，採用「大幅提高約聘比例」、「工作經歷為主」機制，600名員額中有300人以約聘方式晉用。一年後數位發展部交出什麼樣的成績單？點麵線平台、領六千元系統，這就是台灣數位升級，邁向數位國家的馬達？

李彥秀說，中央喊出資安即國安，但迄今公務機關個資外洩查不出問題，近三成外館資安不合格；不談遠在天邊的彩虹，最讓民眾詬病的詐騙橫行、資安保護、媒體議價法草案一事無成。

李彥秀指出，數位發展部承諾「已攜手金管會與數位平台溝通，在臉書投放金融廣告，須出具證明是合法立案的金融機構。」結果詐騙廣告越來越多，從張淑芬、胡睿涵、阿土伯到郭台銘無一倖免。一年來，除了「明星部長」外，數位發展部始終找不到「政策方向」、「發展框架」與「數位疆土」，更別說推動台灣發展次世代AI人工智慧、運算能力以及協助企業數位轉型，數位發展部淪為「雷聲大雨點小」的無頭蒼蠅，「唐鳳部長，請別讓數位發展部抓周最後淪為抓瞎！」