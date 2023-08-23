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郭台銘金句又一發　「與其共軍擾台，不如媽祖繞台」

▲▼郭台銘金門行。（圖／記者陳煥丞攝）

▲郭台銘展開兩天一夜金門行，發表演說暢談「金門和平倡議」。（圖／記者陳煥丞攝）

記者柯沛辰／綜合報導

八二三砲戰勝利65周年，中共宣布將在福建沿岸海域軍演。鴻海創辦人郭台銘23日赴金門紀念823砲戰，搭船繞行大膽島、二膽島，呼籲北京當局不要低估台灣人民浴血奮戰的決心，停止對台灣文攻武嚇，「與其共軍擾台，倒不如媽祖繞台」。

郭台銘近期動作頻頻，22日抵達金門展開兩天一夜行程，除了舉辦主流民意大聯盟造勢活動、拜訪地方人士，還發表演說暢談「金門和平倡議」，宣布將投入2000萬美金成立金門和平倡議基金會，並逐步落實創設「兩岸和平協商辦公室」、建立「兩岸和平戰略研究院」等8大事項。

▲▼郭台銘金門行，參訪金門地標毋忘在莒。（圖／記者陳煥丞攝）

▲郭台銘拜訪地方人士，參訪金門地標毋忘在莒。（圖／記者陳煥丞攝）

郭台銘23日上午赴金門議會演說，談到現在兩岸執政當局都必須用向歷史負責的態度，誠實地面對當年開啟兩岸交流對話的政治基礎，那就是「一中各表」，正視雙方存在的政治事實，以及「九二共識」，接受雙方各自表述的立場。

郭台銘表示，台灣人民絕對不會主動挑起戰爭，但也絕不可能怯戰，台海兩岸若真有戰爭必要，勢必仿效八二三先賢們精神，團結合作、同仇敵愾，非到致勝那天絕不罷休，「我郭台銘生在台灣，死也會葬在台灣，為了和平與尊嚴將無所畏懼。」

▲▼郭台銘金門市議會演說。（圖／記者陳煥丞攝）

▲郭台銘赴金門議會演說。（圖／記者陳煥丞攝）

郭台銘解釋，有人或許會問，既然不怯戰，為何要跟北京當局簽和平協議？因為和平是他的信仰，唯有透過和平，民主、自由意義才得以被彰顯，才能與北京當局共享這樣的文明成果，因此呼籲北京當局「不要低估台灣人民浴血奮戰的決心，請務必停止對台灣的文攻武赫，與其共軍擾台，倒不如媽祖繞台。」

郭台銘強調，沒有一中各表就沒有九二共識，沒有中華民國及中華民國憲法就沒有九二共識，中華民國就是兩岸和平發展平台。未來和平倡議啟動後，金門終將扮演關鍵性角色，願兩岸遠離戰爭，願世界和平共榮。

中國大陸福州海事局23日發布航行警告，宣布福清市「江陰地域組織砲兵分隊」明後天（8月24、25日）將在福建省蒲田市外海的興化灣海域進行實彈射擊，呼籲無關船舶禁止駛入警戒區域。

 
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關鍵字：

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