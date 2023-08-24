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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他點評藍營國際觀「目光如豆」　只看中國關係、看不見世界長怎樣

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨前立委林濁水24日點評國民黨針對國際、兩岸與台海狀態的主流宏論，他訝異國民黨「目光如豆」，只注意到自己和中國的關係與民進黨不同，不知道自己已經跟全世界的民主先進國家不一樣，也因此看不見世界大局長什麼樣。

在台灣宣布退出中美洲議會後，國民黨立委參選人羅智強指出，前總統馬英九執政時，中美洲議會的六國成員國全部都是邦交國，數量甚至超越中國大陸，但總統蔡英文上任後，接連斷交五個國家，開嗆「外交的核心議題在兩岸關係，兩岸關係不好，外交必受影響，馬英九早就告訴過蔡英文，但她卻聽不見也不信邪。」

不過，在全球威權主義擴張，民主陣營也開始聚攏的態勢下，全球也特別關注台海局勢。林濁水24日透過臉書點評國民黨針對國際、兩岸與台海狀態的主流宏論，他指出，國民黨認為兩岸從過去戰爭走向冷戰，再到開放交流，如今又走回民進黨執政七年多來的交惡對抗，依照這樣的發展趨勢，以台海被國際認定是世界最危險的地方來看，就有可能再度發生嚴重衝突，成為全世界新戰場焦點。

林濁水則反問，那麼美國、日本、韓國、菲律賓、澳洲、加拿大，幾年之間全從交往中國演變成尖銳對抗，也都不能怪習近平，要怪的是美國為什麼總統會從歐巴馬換成川普、拜登；日本首相從菅直人換到今天的岸田文雄；韓國總統從文在寅換成尹錫悅；菲律賓總統從杜特蒂換到小馬可仕。他附帶一提，要不要加上一句，「幸好俄羅斯總統一直沒換，都是普丁？」

林濁水再追問，那麼英國、德國、法國的軍艦都跑到南海、台海附近，進行「自由航行」，這當然是國內政情發生了不幸的變化？

對於國民黨的國際觀點，林濁水認為「真是目光如豆」，一切只注意到自己和中國的關係跟民進黨不同，根本不知道自己已經跟全世界的民主尤其是先進國家都不一樣，也因此看不見世界大局長得什麼様。

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林濁水國民黨國際兩岸

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