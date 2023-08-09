銘傳「5人娘子軍」奪冠！　兩岸15所大學PK建築創意　

▲銘傳大學的作品《山嶽之渝》奪得金獎。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

「中建海峽盃」第十屆海峽兩岸大學生實體建構大賽總決賽，今（9）日在福州市閩清縣雄江鎮舉行，總共有15支參賽隊伍，包含台灣4所大學。由於各校作品各有優點特色，兩岸評審一度陷入膠著，最後由來自台灣的銘傳大學建築系「5人娘子軍」奪得金獎總冠軍，北科大和聯合大學則是拿下優秀獎。

第十一屆海青節主打活動之一「中建海峽盃」，10年來吸引約3萬名兩岸青年參加。今年主題以「元宇宙」為發想，「元構」一體，虛實相生，主要透過創意設計及實體建構，引導大學生聚焦虛擬想象與現實生活的連結，推動原鄉在地建設。

▲台灣聯合大學《築夢之際》（左一）、北科大《閩濤》（黑衣）得優秀獎。（圖／記者任以芳攝）

經過初賽階段，11支大陸大學隊伍和4所來自台灣的大學，分別是北科大、華夏、銘傳以及聯合大學成功入圍決賽。經過激烈評比後，今上午結果出爐，來自台灣銘傳大學的作品《山嶽之渝》奪得金獎，瀋陽建築大學作品《一片雪花》和重慶大學作品《浮光》獲得銀獎，合肥工業大學作品《帆影竹斜》、大連理工大學作品《杬微築嶼》和廈門大學作品《穿月》獲得銅獎。

台灣聯合大學作品《築夢之際》、台北科技大學作品《閩濤》、台灣華夏科技大學作品《禹嶽》、安徽建築大學作品《元生》、福建理工大學作品《旋里》、福州大學作品《實之虛境》、湖南大學作品《風亭》等九所大學獲得優秀獎。其中，北科大又獲得優秀模型獎，銘傳大學獲頒指導教師獎。

▲銘傳大學得獎成員與指導老師。（圖／記者任以芳攝）

如何從15間大學脫穎而出？銘傳大學指導老師鄭林雨祥接受《東森新媒體Ettoday》記者訪問指出，「承如評審所說，主題是人跟環境的關係，也是我帶學生參賽時一再強調重點，讓作品連結在地民眾和環境，產生新的觀看方式和感受，重新連結人與環境的五感，我們的作品有比較完整表達這一塊。」

由於這次活動地點位於福建福州雄江鎮閩江邊，也是福建省首批閩台鄉建鄉創合作樣板縣項目落地處，風景秀麗依山傍水，學生們必須在有限時間進行實體搭建，連續3天在36度以上高溫下，搭建自己的創意作品。

林雨祥為了節省時間，選擇跟廠商採購原物料，自己跟團隊在現場加工，避免前期溝通上誤解，降低作品出現狀況的機率。他也特地誇讚團隊成員，「真的十分給力，讓作品快速呈現。」

▲銘傳大學團隊清一色都是女孩子。（圖／記者任以芳攝）

由於這次奪金獎的銘傳團隊清一色是「娘子軍」，親自搬運材料、組裝等工作，比起其他男生團隊，更加不容易。成員也向《東森新媒體Ettoday》記者說，「很感謝老師和助手幫忙，過程中最困難還是必須在酷暑下工作，只能休息一下，因為怕做不完。」

成員進一步分享，「大陸學生有主場優勢，可以提前準備好材料，透過廠商直送現場組裝。我們要從台灣扛工具，請廠商送原料過來，自己切成需要形狀。」

這次參加比賽學生都是「首來族」，才剛抵達大陸開始著手搭建作品，幾乎透過吃飯時間與大陸學生交流。團長張竹萱表示，「大陸學生優點是認真，大二的學程安排就有『實構』，研究每種材料、材質，可能有不同的節點接法，十分用心。」

▲福建福州大學作品《實之虛境》獲得優秀獎。（圖／記者任以芳攝）

談到與台灣學生交流初步感想，來自福州大學建築系大二生秦國維表示，「大陸學生側重實用性，台灣學生更加注重美觀，我覺得都很好。」

考慮雄江鄉村環境的適應性，決賽以木、竹等為主要搭建材料，兩岸學生努力把圖紙設計化作實體，做到低碳環保和原鄉建設概念。

看到兩岸學生創意發想，林雨祥也給予鼓勵，「每位學生對於自己設計作品構想，採用何種工法完整落實，以及對環境想法，成為兩岸學生求學階段不同養分。」