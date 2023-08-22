開隆宮「做16歲」成年禮　黃偉哲期勉「轉大人」成優質公民

▲農曆七夕在中西區開隆宮盛大舉行「做16歲」成人禮活動，市長黃偉哲親自到場祝福，期許每位滿16歲的青少年們能夠成為更為懂事與守法的好公民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南特有習俗「做16歲」成年禮儀式，是傳統府城家庭與社會的集體記憶，也是登錄之市定民俗，22日農曆七夕在中西區開隆宮盛大舉行，市長黃偉哲親自到場祝福，期許每位滿16歲的青少年們能夠成為更為懂事與守法的好公民，且勇於承擔社會責任與人生新挑戰，並祝福學業進步、展翅高飛。





黃偉哲表示，台南為全台唯一遵循古禮，舉辦做16歲活動的城市，堅持延續傳統文化與歷史禮俗，除了傳承孝道及善良風俗，更是感謝神明保佑孩子平安成長與父母偉大的養育之恩。期盼青少年透過做十六歲體認到自己在家庭及社會可以開始負起更多責任，未來成為台南市的驕傲、甚至成為台南之光。

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黃偉哲指出，台南市政府也希望藉著與南市各宮廟合作，持續舉辦這項古老的文化儀式，一起把做16歲的傳統發揚光大，讓更多人看見台南、認識這項全國唯一的傳統文化。





「做16歲」習俗為農曆七夕為兒童守護神七星娘娘的誕辰，過去清代時期年滿16歲即代表成年人，因此在16歲的七夕，家長會替小孩「做16歲」，以敬謝七星娘娘的守護，同時也象徵小孩長大，可以開始分擔家計及負起社會責任。





22日儀式由市長黃偉哲及廟方主委曾景雍擔任主祭，市議員陳怡珍、沈震東及蔡宗豪擔任陪祭，與參加做16歲的學子們依循傳統科儀祭拜七娘媽，上百位青少年穿著傳統服飾或狀元服，並於行禮祭拜後，由黃市長陪伴青年朋友們鑽過七娘媽亭的神案，並在橋上掛起許願卡，象徵著已完成「轉大人」的成人禮儀式，每人臉上洋溢幸福開心的笑容。