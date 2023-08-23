桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

▲桃園市龍潭區郭姓3兄妹昨天傍晚被發現在在中豐路某超商內座位區休息，員警詢問後才知道是貪玩溜出家門，3人都餓壞了，員警自掏腰包請吃麵包與飲料果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區中豐路上某超商昨（22）日傍晚，店員發現座位區有3名年稚齡孩童趴著休息，因許久未見家長身影，店員擔心有安全疑慮因此報警求助，員警到場詢問後發現，3名孩童為兄妹關係，上午趁懷孕的媽媽不注意之際偷偷溜出家門，到下午時因體力不支才到超商休息，員警發現3名孩童都餓壞了，自掏腰包請吃麵包熱食與飲料，讓孩童吃飽後護送返家，媽媽對員警及時送回名年幼孩子感謝再三，由於媽媽獨自照料3名幼童，父親則在外工作賺錢，警方已通報市府社會局介入關懷，提供必要協助。

龍潭警方指出，3兄妹年齡分別為8歲哥哥、7歲姊姊與5歲妹妹，昨天上午趁媽媽不注意時相約溜出家門遊玩，但因迷途找不到回家路，只好到中豐路上某超商休息；龍潭警分局聖亭派出所接獲超商店員通報後，警員劉憬霖、劉立夫與實習生鄭政儒3人趕往超商處理。

▲桃園市龍潭警方將郭姓3兄妹送上巡邏車護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

3名員警發現，孩童說話皆有氣無力，還說已好久沒吃東西，警員劉憬霖自掏腰包購買麵包熱食與飲料讓孩童果腹，哥哥吃飽後說，早上趁媽媽不注意時溜出家門玩，同時告知住家地址與電話，員警立即撥電話與孩童媽媽聯繫，確認是自己小孩後，但自己沒有交通工具接回小孩，員警隨即讓3名孩童坐上巡邏警車護送返家。

孩童母親透露，感謝員警及時送回3名小孩，否則會發生什麼危險都無法預期，員警得知，小孩的爸爸在外地工作賺錢，由懷孕的媽媽照顧3名小孩，員警則提醒家人應留意家中幼童動向，以免走失發生意外，事後也通報市府社會局介入，提供該家庭必要協助。

龍潭警分局分局長張鶴瓊強調，對於幼童安全不能有絲毫大意，呼籲民眾家中若有年幼孩童，一定要隨時關注動向，勿因一時不察而發生憾事，若民眾於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場協尋親屬，以免發生意外或危險。