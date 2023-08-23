　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

▲桃園市龍潭區郭姓3兄妹昨天傍晚被發現在在中豐路某超商內座位區休息，員警詢問後才知道是貪玩溜出家門，3人都餓壞了，員警自掏腰包請吃麵包與飲料果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區郭姓3兄妹昨天傍晚被發現在在中豐路某超商內座位區休息，員警詢問後才知道是貪玩溜出家門，3人都餓壞了，員警自掏腰包請吃麵包與飲料果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區中豐路上某超商昨（22）日傍晚，店員發現座位區有3名年稚齡孩童趴著休息，因許久未見家長身影，店員擔心有安全疑慮因此報警求助，員警到場詢問後發現，3名孩童為兄妹關係，上午趁懷孕的媽媽不注意之際偷偷溜出家門，到下午時因體力不支才到超商休息，員警發現3名孩童都餓壞了，自掏腰包請吃麵包熱食與飲料，讓孩童吃飽後護送返家，媽媽對員警及時送回名年幼孩子感謝再三，由於媽媽獨自照料3名幼童，父親則在外工作賺錢，警方已通報市府社會局介入關懷，提供必要協助。

龍潭警方指出，3兄妹年齡分別為8歲哥哥、7歲姊姊與5歲妹妹，昨天上午趁媽媽不注意時相約溜出家門遊玩，但因迷途找不到回家路，只好到中豐路上某超商休息；龍潭警分局聖亭派出所接獲超商店員通報後，警員劉憬霖、劉立夫與實習生鄭政儒3人趕往超商處理。

▲桃園市龍潭警方將郭姓3兄妹送上巡邏車護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭警方將郭姓3兄妹送上巡邏車護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

3名員警發現，孩童說話皆有氣無力，還說已好久沒吃東西，警員劉憬霖自掏腰包購買麵包熱食與飲料讓孩童果腹，哥哥吃飽後說，早上趁媽媽不注意時溜出家門玩，同時告知住家地址與電話，員警立即撥電話與孩童媽媽聯繫，確認是自己小孩後，但自己沒有交通工具接回小孩，員警隨即讓3名孩童坐上巡邏警車護送返家。

孩童母親透露，感謝員警及時送回3名小孩，否則會發生什麼危險都無法預期，員警得知，小孩的爸爸在外地工作賺錢，由懷孕的媽媽照顧3名小孩，員警則提醒家人應留意家中幼童動向，以免走失發生意外，事後也通報市府社會局介入，提供該家庭必要協助。

龍潭警分局分局長張鶴瓊強調，對於幼童安全不能有絲毫大意，呼籲民眾家中若有年幼孩童，一定要隨時關注動向，勿因一時不察而發生憾事，若民眾於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場協尋親屬，以免發生意外或危險。

 【更多新聞】

桃園行車糾紛街頭大亂鬥　紅車駕駛狂逃遭KO！連車門都被掰壞

桃園龜山民宅清晨大火　爺孫受困！共生面罩建功

防「山道猴子」湧台七乙朝聖　警連續1個月加強取締危險駕駛

 

 

 

ET快訊
林志玲罕見放閃了！　幸福畫面網融化
陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐曝光
千元鈔買房　新北一建物底價1025元
快訊／鳳梨找到被詐欺阿嬤了！　鞠躬向家屬道歉
快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男無呼吸心跳
又一家撐不住！　陸地產公司444億股權遭凍結
TOYOTA「全新休旅Yaris Cross」售價、配備都曝
網紅「行動電源」爆炸殘骸照曝光　剩外殼可辨識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連續38年國慶接待　世客博「禮賓大使」客家風服裝超靚

68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務　職場工作不再吃力

前瞻計畫強化南市道路品質　黃偉哲：積極加強人行道的覆蓋率

莊人祥再次南下視察台南登革熱防疫　中央地方並肩共抗登革！

台南永續績效六都第一　 黃偉哲：2021溫室氣體排放減量14％

雲科大與環球驗證簽訂策略聯盟　攜手創新農業「一驗多證」

音樂陶冶心性與團隊精神　雲林家扶學子拓展視野增強自信心

台東縣府攜手瑩光教育協會　支持代理教師計畫邁向第3年

桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

鯤鯓海堤環境營造及十二佃疏洪箱涵工程　獲公共工程優質獎

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

連續38年國慶接待　世客博「禮賓大使」客家風服裝超靚

68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務　職場工作不再吃力

前瞻計畫強化南市道路品質　黃偉哲：積極加強人行道的覆蓋率

莊人祥再次南下視察台南登革熱防疫　中央地方並肩共抗登革！

台南永續績效六都第一　 黃偉哲：2021溫室氣體排放減量14％

雲科大與環球驗證簽訂策略聯盟　攜手創新農業「一驗多證」

音樂陶冶心性與團隊精神　雲林家扶學子拓展視野增強自信心

台東縣府攜手瑩光教育協會　支持代理教師計畫邁向第3年

桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

鯤鯓海堤環境營造及十二佃疏洪箱涵工程　獲公共工程優質獎

陶晶瑩目睹火燒車意外受困橋上！　「黑色濃煙狂冒」驚險畫面曝

風訓公司首次與日本開發商合作　日本高中生來台參訪

「歌喉戰」戰火點燃！香港新月女皇卯上馬來西亞粥粥

公園暴力性侵勒斃女教師！　兇嫌「正面大頭照」曝光

台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

媽曬吉娃娃「爬樓梯怪癖」旋風式自轉！　等她一到瞬間往上衝刺

王柏融大活躍！連2打席「抬牡蠣」敲安：真是太好了

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

侯友宜支持度創新低？　郭正亮揪民調疑點：民眾易落入框架效應

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

帝爺公蛇離去未留龍衣　天受宮突現巨型蛇頭蛾

地方熱門新聞

台東今年161人染性病　10人愛滋病

月老拿姻緣簿被誤認成孔子！學生愣：以為是論語

明霸克露橋河床便道遭沖毀！晚間緊急封閉

日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

台74線北屯段施工　今起連封4夜改道路線曝

高雄一天3停電　陳其邁：台電要負責

響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮

屏東恆春「磊咖啡」拍照打卡新點

台南科工區企業義消成軍

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

巨型辣句看板亮相

更多熱門

相關新聞

桃園3兄妹待超商一整天！警得知4寶媽又懷孕通報社會局

桃園3兄妹待超商一整天！警得知4寶媽又懷孕通報社會局

桃園市龍潭區中豐路一家超商店員，昨日傍晚發現店內有3名幼童趴在超商座位區休息，報請警方協助，經警方詢問得知，這3名5到8歲的兄妹，是趁著懷孕的母親不注意之際，偷偷相約外出遊玩，警方隨即提供熱食給3兄妹，並在問出家人電話後，才發現父親在外打拚，母親則在家單獨照顧4幼童，隨後將3幼童送回家，也請社會局介入協助。

4歲童陷入超商鐵椅內　消防人員用這招讓他脫身

4歲童陷入超商鐵椅內　消防人員用這招讓他脫身

超商限時1天「霜淇淋買1送1」！

超商限時1天「霜淇淋買1送1」！

超商限定蠟筆小新一番賞！小白夜燈超Q

超商限定蠟筆小新一番賞！小白夜燈超Q

店員按錯1鍵「解鎖超強功能」！她驚：好方便

店員按錯1鍵「解鎖超強功能」！她驚：好方便

關鍵字：

三兄妹溜出家門迷途超商暖警護送返家

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面