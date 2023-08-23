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社會 社會焦點 保障人權

桃園3兄妹待超商一整天！暖警得知4寶媽又懷孕　通報社會局介入

▲分別為8、7、5歲3兄妹離家逗留在超商內，飢餓一整天員警自掏腰包給予熱食。（圖／龍潭警分局提供）

分別為8、7、5歲的3兄妹離家逗留在超商內，飢餓一整天員警自掏腰包給予熱食。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區中豐路一家超商店員，昨日傍晚發現店內有3名幼童趴在超商座位區休息，報請警方協助，經警方詢問得知，這3名5到8歲的兄妹，是趁著懷孕的母親不注意之際，偷偷相約外出遊玩，警方隨即提供熱食給3兄妹，並在問出家人電話後，才發現父親在外打拚，母親則在家單獨照顧4幼童，隨後將3幼童送回家，也請社會局介入協助。

▲警方將3 兄妹平安送回家。（圖／龍潭警分局提供）

▲警方將3兄妹平安送回家。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局聖亭派出所警員劉憬霖、劉立夫和實習生鄭政儒等3員，22日執行巡邏勤務時，接獲超商店員報案稱有3名幼童趴在超商桌面上休息許久，員警到場後隨即趨前關心，發現3名幼童一大早就溜出門說話有氣無力，並連表示已經整天好久沒東西吃，暖心警員劉憬霖自掏腰包購買熱食給與幼童食用。

在3名幼童吃飽後，才慢慢說出是8、7、5歲3兄妹和自己名字跟家人電話，警方立即聯繫上家屬後得知，家中僅有懷孕的母親和一名幼兒也無交通工具，為顧及幼童安全，員警以巡邏車親自將3名幼童平安的帶返家中。此時在家焦急如焚的母親看到警察帶著3名孩子返家，不禁熱淚盈眶。幼童母親表示，如果沒有警方及時的協助與處置，3個小朋友在外不知道會遇到什麼危險，由於郭父長期在外工作，僅有30歲母親照顧4幼兒，員警也通知社會局給予協助。

龍潭警分局分局長張鶴瓊表示，對於幼童的安全不能有絲毫大意，呼籲民眾家中若有年幼孩童，一定要隨時關注他們的動向，勿因一時不察而發生憾事，若民眾於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場協尋親屬，以免發生危險。

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