超商店員按錯1鍵「解鎖超強功能」　不用拿到零錢！她驚：好方便

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人生活中離不開超商，但你有使用過這個功能嗎？一名女網友透露，最近去全家買東西，結果店員不小心按錯鍵，意外發現零錢竟然可以存進會員錢包裡面，讓她驚呼「好方便」。文章曝光後，許多人也說「之前都不知道！」另外也有店員分享，鈔票和零錢可以分開找。

原PO在Dcard發文表示，最近去全家買東西，當下應該要找24元零錢，但店員妹妹似乎是新來的，不小心按錯鍵，就把她的錢存到手機的會員裡面了。她打開會員錢包也發現多了24元，當下感到相當驚訝，「還好這個妹妹有按錯，不然這輩子我都不知道全家有這種東西」，和朋友分享之後，對方也驚呼「那下次就可以不用一直找零錢了，好酷！」

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▲原PO發現零錢可以存進會員錢包。（圖／翻攝自Dcard）



原PO也透露，如果不想要拿到零錢，可以在結帳前先和店員說「零錢存會員錢包」就好，但如果大鈔想要另外找，也要提前說出來，「真的是還好妹妹有按錯，不然零錢也蠻重的」，同時好奇「我不會是最後一個知道這件事情的人吧？」

許多網友看到後也表示，「看到妳的文才知道可以這樣，太棒了，不用拿重重的零錢了」、「真的超方便的欸，我都直接綁信用卡刷就好，連現金都不用帶」、「真的超級方便！！但好像也蠻多店員不知道的」、「全家APP真的很方便，還可以先從APP買好，需要時再去店取」、「完全不知道這個功能欸，太酷了吧！長知識了！」

還有人透露，「環保杯退5元都是存入錢包」、「711也有」。另外也有店員補充道，「本來就可以這樣，只是好像很少人知道，而且我工作的地方也沒什麼人用，只有我自己，把零錢丟進錢包真的蠻方便的，可以選擇要存零錢或者鈔票也存進去哦，假如找970元，70元就可以直接存錢包，店員找900元，就不用多拿70元了」。