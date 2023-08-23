桃園龜山民宅清晨大火　爺孫受困！共生面罩建功

▲桃園市消防局龜山分隊上午在華國新村火災現場救出受困陳姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區華國新村民宅今（23）日發生大火，龜山消防分隊趕往現場搶救，消防人員發現2樓有2人受困密閉房間內，且火場因濃煙阻隔，消防人員攜帶共生面罩進入火場找到2名受困者，讓他們戴上面罩後盡速下樓逃離火場，經確認後是一對陳姓爺孫，儘管陳男因中風導致行動不便，但共生面罩讓其免於被濃煙嗆傷，2人送醫治療後均無生命危險，火勢在30分鐘內被撲滅，所幸並無人員受困受傷，起火原因仍由火調科人員調查釐清。

▲警消人員在火勢熄滅後在現場待命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，消防局勤務中心今天上午8時4分接獲報案，龜山區華國新村某住宅發生住宅火警，消防局立即出動龜山、三民、大湳、大林與茄苳等分隊10輛消防車、26名消防人員趕往現場救援。

▲警消人員讓受困爺孫戴上共生面罩順利脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員發現，火場建築物是地上2層RC結構住宅，頂樓則有鐵皮加蓋，消防人員到場時，附近民眾利用滅火器控制火勢，消防人員查出，在2樓有2名眾受困，分別是60歲的陳姓男子與8歲的陳姓女童，2人是爺孫關係，其中陳男因中風行動不便。

▲8歲女童戴上共生面罩脫困後，準備交由親友代為照顧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員進入火場發現，受困2人以平時學習消防常識向下層逃生，消防人員進入房間時發現2人利用關門塞門縫方式阻隔濃煙，爭取生存時間，消防人員發現受困2人，提供共生面罩成功將受困2人救出，其中陳姓男子被預防性送往桃園區聖保祿醫院救治觀察，8歲女童則由消防人員抱出並未受傷，意識清醒且無不適症狀，交由現場親友照顧。

這場大火經消防人員灌救後，在上午8時35分完成殘火處理，火場僅一樓臥室民生物品約2平方公尺被燒毀，其餘並無嚴重財損，至於起火原因正由消防局火調科人員調查中。