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桃園龜山民宅清晨大火　爺孫受困！共生面罩建功

▲桃園市消防局龜山分隊今天上午在龜山區華國新村火災現場救出受困陳姓男子，頭戴共生面罩被救出火場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局龜山分隊上午在華國新村火災現場救出受困陳姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區華國新村民宅今（23）日發生大火，龜山消防分隊趕往現場搶救，消防人員發現2樓有2人受困密閉房間內，且火場因濃煙阻隔，消防人員攜帶共生面罩進入火場找到2名受困者，讓他們戴上面罩後盡速下樓逃離火場，經確認後是一對陳姓爺孫，儘管陳男因中風導致行動不便，但共生面罩讓其免於被濃煙嗆傷，2人送醫治療後均無生命危險，火勢在30分鐘內被撲滅，所幸並無人員受困受傷，起火原因仍由火調科人員調查釐清。

▲桃園市消防局龜山分隊今天上午在龜山區華國新村火災現場，警消人員在火勢熄滅後在現場待命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警消人員在火勢熄滅後在現場待命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，消防局勤務中心今天上午8時4分接獲報案，龜山區華國新村某住宅發生住宅火警，消防局立即出動龜山、三民、大湳、大林與茄苳等分隊10輛消防車、26名消防人員趕往現場救援。

▲桃園市消防局龜山分隊今天上午在龜山區華國新村火災現場，警消人員讓受困爺孫戴上共生面罩順利脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警消人員讓受困爺孫戴上共生面罩順利脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員發現，火場建築物是地上2層RC結構住宅，頂樓則有鐵皮加蓋，消防人員到場時，附近民眾利用滅火器控制火勢，消防人員查出，在2樓有2名眾受困，分別是60歲的陳姓男子與8歲的陳姓女童，2人是爺孫關係，其中陳男因中風行動不便。

▲桃園市消防局龜山分隊今天上午在龜山區華國新村火災現場，警消人員讓8歲女童戴上共生面罩脫困後，準備交由親友代為照顧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲8歲女童戴上共生面罩脫困後，準備交由親友代為照顧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員進入火場發現，受困2人以平時學習消防常識向下層逃生，消防人員進入房間時發現2人利用關門塞門縫方式阻隔濃煙，爭取生存時間，消防人員發現受困2人，提供共生面罩成功將受困2人救出，其中陳姓男子被預防性送往桃園區聖保祿醫院救治觀察，8歲女童則由消防人員抱出並未受傷，意識清醒且無不適症狀，交由現場親友照顧。

這場大火經消防人員灌救後，在上午8時35分完成殘火處理，火場僅一樓臥室民生物品約2平方公尺被燒毀，其餘並無嚴重財損，至於起火原因正由消防局火調科人員調查中。

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