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桃園行車糾紛街頭大亂鬥　紅車駕駛狂逃遭KO！連車門都被掰壞

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區介壽路一段昨（22）日傍晚發生2車疑似行車糾紛，在路口等紅綠燈時，其中1輛紅色轎車從車縫中硬是鑽出還在路口大迴轉企圖逃逸，險些撞入民宅，後方2名男子追逐攔獲，持安全帽攻擊紅色轎車駕駛，雙方就在街頭上演大亂鬥；八德警方出動快打部隊到場，制止涉嫌攻擊的楊姓、陳姓男子，並將受傷鄭姓男子送醫急救，訊後依傷害、毀損罪嫌移送桃園地檢偵辦。

▲桃園市八德區介壽路昨天傍晚2車疑似發生行車糾紛追逐，其中1輛在路口大迴轉險些撞入民宅。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲桃園市八德區介壽路昨天傍晚2車疑似發生行車糾紛追逐，其中1輛在路口大迴轉險些撞入民宅。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲桃園市八德區介壽路昨天傍晚2車疑似行車糾紛，2名男子攻擊紅色轎車駕駛。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲桃園市八德區介壽路昨天傍晚2車疑似行車糾紛，2名男子攻擊紅色轎車駕駛。（圖／翻攝自記者爆料網）

八德警方指出，21歲的鄭姓男子昨天傍晚5時許駕駛紅色現代轎車，疑似在八德區介壽路一段附近與31歲楊姓男子駕駛轎車擦撞，鄭男發現楊男自後追逐，沿途企圖逃逸，楊男與同車26歲陳姓男子要求鄭男下車說清楚與道歉，但鄭男不願下車，行駛至介壽路一段419號附近碰上紅燈陷入車陣。

▲桃園市八德區介壽路昨天傍晚2車發生行車糾紛，八德警方迅速到場，制止攻擊紅色轎車鄭姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警方迅速到場，制止攻擊紅色轎車鄭姓男子。（記者沈繼昌翻攝，下同）

鄭男見楊、陳2人追上，擔心受害，竟然從車縫中硬是鑽出，還在路口上演大迴轉，險些撞入對向民宅，由於適逢下班尖峰，楊、陳2人追上後持安全帽或徒手對鄭男攻擊，鄭男轎車車門還被拉歪破壞，3人在街頭上演大亂鬥，這一幕都被等候紅綠燈汽機車駕駛與行人親眼目睹。

▲桃園市八德區介壽路昨天傍晚2車發生行車糾紛，八德警方到場處理，紅色轎車車門明顯被掰壞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲紅色轎車車門明顯被掰壞。

所幸八德警方據報後立即出動快打部隊到場，先制伏出手攻擊的楊、陳2人，警方發現鄭男左手臂、左膝等處受傷，先將鄭男送醫治療，並帶回楊、陳2人到派出所偵訊，訊後依毀損、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦，結束這場街頭大亂鬥鬧劇。

▲桃園市八德區介壽路昨天傍晚2車發生行車糾紛，八德警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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