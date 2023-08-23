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防「山道猴子」湧台七乙朝聖　警連續1個月加強取締危險駕駛

▲大溪警方針對台七乙線加強交通安全執法專案一個月，警方在台七乙線取締危險駕駛行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為遏止危險駕駛行為，大溪警方即日起針對台七乙線加強交通安全執法專案一個月，圖為警方在台七乙線取締或勸導汽機車駕駛人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

YT「山道猴子的一生」影片爆紅，故事中主角常出沒的台七乙線跑山路段，原本就是重機車友必去的朝聖路線，桃園大溪警方指出，為遏止危險駕駛，即日起針對台七乙線安全執法1個月，警方將結合鄰近新北市三峽警方聯手防堵，加強取締違危險駕駛，以減少該路段機車族效仿「山道猴子」飆風。

▲大溪警方針對台七乙線加強交通安全執法專案一個月，警方在台七乙線重點彎道部分取締違規駕駛行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警方針對台七乙線加強交通安全執法專案一個月，警方在台七乙線取締危險駕駛行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方表示，「山道猴子的一生」在YT網路影片爆紅後，為避免桃園市復興區台七乙線8至10公里彎道路段，吸引更多的飆車族，警方於本月19、20日執行台七乙線路段假日防制危險駕車專案取締，總計查獲2件機車無照駕駛、4輛改裝機車噪音超飆、機車超速10件等案例，有效阻止競速意外發生。

▲為遏止危險駕駛行為，大溪警方針對台七乙線加強交通安全執法專案一個月。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警方針對台七乙線加強交通安全執法專案一個月，警方在台七乙線重點彎道部分取締違規駕駛行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，跑山猴在台七乙線競速前，常常會在台三線、台七乙線交界處某家超商前聚集，進入台七乙線朝8至10公里彎道路段飆速，為遏止跑山猴從大溪線進入新北市三峽區境內，大溪警方決定聯合新北市三峽警方，共同遏阻取締山道猴在台七乙線路段競速，以避免車禍事故。

大溪分局強調，警方即起至9月21日展開平安月加強交通安全執法專案，針對台七乙、台七線機車跑山路段，取締競速熱點，並擴大至羅馬公路、台三、台四線取締超速、闖紅燈、酒駕、未禮讓行人或行人違規執法，運用分局組合警力取締，其中假日時段聯繫結合三峽警方，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，同時宣導機車族安全駕駛，以期遏止山道危險駕駛飆車歪風。

▲為遏止危險駕駛行為，大溪警方即日起針對台七乙線加強交通安全執法專案一個月，圖為警方在台七乙線取締或勸導汽機車駕駛人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為遏止危險駕駛行為，大溪警方針對台七乙線加強交通安全執法專案一個月。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，即日起每週五、六與週日晚上防制危險駕車勤務，規劃22至06時，針對轄區重點易肇事路段稽查巡守防制事故勤務，並透過媒體宣導，希望遏止危險駕駛歪風，確保該路段行車安全。

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