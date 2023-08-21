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快試手氣！超商限定「蠟筆小新一番賞」　小白夜燈、阿呆鼻涕毛巾超Q

▲▼7-11推出「蠟筆小新一番賞」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11門市將在8/24推出「蠟筆小新一番賞」，獎品一次看。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

蠟筆小新粉絲快看！就有超商即將推出超Q「蠟筆小新一番賞」，竟有超Q小白夜燈、阿呆鼻涕毛巾、玻璃杯、小新與小白大抱枕等獎品，8/24起快衝超商試試手氣。

7-11限定門市將在8/24起推出「蠟筆小新一番賞」，蠟筆小新、小白、小葵、阿呆等經典角色，變身超萌玩偶或是各式生活用品，每一抽只要260元，就有機會將喜歡的蠟筆小新周邊帶回家。

▲▼7-11推出「蠟筆小新一番賞」。（圖／記者周姈姈攝）

▲小白夜燈放在床邊超療癒。

▲▼7-11推出「蠟筆小新一番賞」。（圖／記者周姈姈攝）

▲毛巾款式也很多。

▲▼7-11推出「蠟筆小新一番賞」。（圖／記者周姈姈攝）

▲小新與小白大抱枕軟綿綿。

蠟筆小新一番賞獎品內容有「A賞 小新／小葵／肥嘟嘟佐衛門絨毛玩偶」、「B賞 小白屁屁托特包」、「C賞 小白夜燈」、「D賞 玻璃杯盤」、「E賞 毛巾」、「F賞 軟膠吊飾／軟膠收納繩」、「最後賞 小新與小白大抱枕」。

▲▼「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名。（圖／日出茶太提供）

▲超療癒海綿寶寶手搖杯來了。（圖／日出茶太提供，下同）

另外，「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名，首推2款以經典角色海綿寶寶、派大星作為創意發想的專屬飲品，其中，「深海鳳梨屋」選用多汁鳳梨結合奶綠，再加入綠茶凍增添口感，清爽又消暑，另一款「粉紅超派」則是以莓果醬作為基底，加入QQ椰果粒、醇濃鮮奶，打造酸甜又能咀嚼的罪惡口感，同步還推出4款飲料杯身及封膜，有躺在海中一臉CHILL的海綿寶寶、戴著眼鏡耍酷的耍寶雙人組等，通通可愛到不行。

▲▼「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名。（圖／日出茶太提供）

▲加碼還推一系列周邊小物。

除外還有一系列周邊小物等搶，必收「海綿星星吸管杯」，杯身上可以看到海綿寶寶開心堆沙堡及派大星戴墨鏡看報紙的療癒身影，而「蟹堡王員工杯袋」則集合蟹老闆與蟹堡王3位員工，並以目瞪口呆的模樣出現，逗趣十足，還有「比奇堡隨手貼」、「方方黃黃環保袋」、「四處探險紫色托特包及Whatever徽章組」等，即日起就能於門市加價換，各店數量有限、售完為止。

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蠟筆小新超商周邊一番賞

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