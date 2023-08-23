台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮　華美光學領頭守護消安

▲台南市消防局第四大隊，23日於安定區中崙工業區的華美光學公司辦理「中崙工業區企業義消成軍典禮」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊，23日於安定區中崙工業區的華美光學公司辦理「中崙工業區企業義消成軍典禮」，透過台南市中崙工業區廠商協進會理事長陳志銘登高一呼，招募「華美光學科技公司」、「亞弘電科技公司」及「宗葆電線電纜公司」共計3家企業的員工加入企業義消，共同守護中崙工業區的消防安全。

中崙工業區廠商協進會理事長-華美光學科技公司總經理陳志銘表示，位在台南市安定區的中崙工業區，廠業類別以金屬製品製造業、運輸工具製造修配業、電力機械、精密器材等為主，廠家數量約90家，廠房大多緊密相鄰，2023年4月曾發生工業區內的生技公司廠房大火，消防人員搶救超過12小時，熊熊烈火及滾滾濃煙也讓工業區內的廠家印象深刻，今透過消防局第四大隊的合作推廣下，招募工業區內的亞弘電科技公司及宗葆電線電纜公司之共5名員工，成立中崙工業區的企業義消，共同提升企業的初期災害應變能力。

第四大隊長蔡國保表示，華美光學科技公司平時熱心公益，過去長期擔任消防隊的義消顧問，對於消防單位十分支持，曾於Covid-19疫情期間捐贈防護眼鏡予消防救護人員，本次企業義消成軍，除了提升消防單位的搶救量能外，特地再捐贈四大隊所屬分隊搶救用的快速救援背包(RIC包)，有效提升消防搶救上的救災能量。

消防局長李明峯亦表示，消防局在市長黃偉哲大力支持推動下，各項裝備器材及訓練也不斷提升，同時也推廣企業義消及企業防災工作讓城市安全更加完善，更於2023年4月21日選在亞弘電科技公司辦理企業自主防災演練，在此代表市長感謝華美公司等廠商的共同參與下，促成中崙工業區成立企業義消，期望透過各廠家的消防應變種子，在經過消防局新進義消48小時及未來定期的消防專業訓練，能讓工業區廠家具備初期應變及搶救的能量，同時也能建立起各廠家的消防聯防機制。

南消第四大隊歡迎台南市民朋友踴躍加入熱血義消的行列，並提醒暑假期間戲水安全及珍惜救護資源，共同打造更安全的生活環境。