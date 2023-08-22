　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏軍進入東南部戰略要地　俄稱在黑海摧毀快艇

▲▼烏軍在頓內茨克（Donetsk）反攻，取得小幅進展。（圖／路透）

▲烏軍反攻進入東南部的戰略要地。（示意圖／路透）

文／中央社

烏克蘭官員今天表示，烏軍已進入東南部戰略要地羅博蒂村，這可能是烏克蘭反攻俄軍的一項重大進展。同日俄國宣布在烏克蘭的黑海小島蛇島附近摧毀一艘烏軍快艇。

路透社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）在通訊應用程式（App）Telegram表示，烏軍進入羅博蒂村（Robotyne），但仍持續承受俄羅斯火力攻擊，目前正在安排撤離平民。

烏克蘭南部戰線司令塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）上傳一張戰車內軍人的照片到Telegram，下面寫著「我方軍人在羅博蒂村」。

羅博蒂村位於札波羅熱州（Zaporizhzhia）前線城鎮奧里希夫（Orikhiv）以南約10公里，地處通往托克馬克（Tokmak）的交通要道上。托克馬克是鐵公路樞紐，目前遭到俄軍控制。

收復托克馬克將是一大里程碑。目前烏軍正向南朝亞速海（Sea of Azov）推進，試圖藉此把俄羅斯占領部隊一分為二。

俄羅斯官員今天則說，俄軍在黑海（Black Sea）摧毀一艘烏克蘭軍用船舶，這是俄方幾小時內宣布攻擊的第2艘船。

法新社報導，俄羅斯國防部表示，莫斯科時間今天上午11時左右，俄軍飛機在蛇島（Snake Island）東方摧毀一艘載著烏克蘭登陸小組的美製快艇。

聯合國曾斡旋達成一項讓穀物船安全航行於黑海的協議，但協議上月宣告破裂，此後烏俄兩國都在這個區域加強活動。

俄軍曾在去年2月24日入侵烏克蘭不久後奪取蛇島，當時一段無線電對話曝光後引發轟動。俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）喊話要島上烏克蘭守軍投降，卻被回應「俄羅斯軍艦，去死吧你」。這段對話傳遍全球，成為烏克蘭抗戰的宣傳主題。

烏克蘭軍方於去年6月奪回蛇島。

ET快訊
女上司連發「18禁爆乳照」色誘男下屬　女友在旁看崩潰
快訊／遭判52年！柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊客參觀莫斯科「觀光下水道」　遇暴雨 8人溺死

烏軍進入東南部戰略要地　俄稱在黑海摧毀快艇

美國商務部長雷蒙多27日訪問中國　中美關係能否實質緩和受矚

快訊／遭判52年！柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

希臘野火發現18具焦屍　可能是非法移民

快訊／泰國新任總理出爐！　地產大亨賽塔勝選

船在海上拋錨！男慘困無人島3天　「靠1招求救」飛機看到了

每桌低消16萬！法國餐廳爆「離譜坑殺」　結帳金額太低被列黑名單

美國法官裁定「AI藝術作品不受版權保護」　人類創作才享有

纜車繩索斷裂！巴基斯坦2大6小「困270m高空」　直升機出動救援

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

外國男女情人節酒吧擁吻　辣妹「嘴對嘴洩洪」他縮了

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

遊客參觀莫斯科「觀光下水道」　遇暴雨 8人溺死

烏軍進入東南部戰略要地　俄稱在黑海摧毀快艇

美國商務部長雷蒙多27日訪問中國　中美關係能否實質緩和受矚

快訊／遭判52年！柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

希臘野火發現18具焦屍　可能是非法移民

快訊／泰國新任總理出爐！　地產大亨賽塔勝選

船在海上拋錨！男慘困無人島3天　「靠1招求救」飛機看到了

每桌低消16萬！法國餐廳爆「離譜坑殺」　結帳金額太低被列黑名單

美國法官裁定「AI藝術作品不受版權保護」　人類創作才享有

纜車繩索斷裂！巴基斯坦2大6小「困270m高空」　直升機出動救援

「暗黑版潤娥」現身信義區！　只穿內衣逛街太兇

林煐岷酒駕退團2年回歸！公司「誤用AB6IX帳號發文」網傻眼：故意的？

3款「仙女行李箱」軟萌棉花糖粉紅好夢幻！不到萬元價格簡直CP值之王

50萬女星認酒駕：我後悔不已！　「有叫代駕卻投機」道歉還原過程

遊客參觀莫斯科「觀光下水道」　遇暴雨 8人溺死

月老拿姻緣簿「被誤認成孔子」！學生拜完愣住：以為拿的是論語

七夕催狂魔！女友「狂吻10分鐘」他送急診　醫：60天才能恢復聽力

泰國小鎮舉辦朦眼拳賽　4猛男亂打場面超滑稽

國際熱門新聞

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

即／柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

謎片真實上演！女上司發爆乳照色誘男下屬

參加婚禮先付4.8萬禮金　賓客全跑光

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

山道猴子真人版！23歲IG網紅車禍亡

噁男上機秒脫鞋　赤腳搭前座扶手！

新娘要賓客每人包4.8萬！超淒涼下場曝光

夏威夷野火燒光鄰居家　只剩她1棟！

遊莫斯科觀光下水道遇暴雨　8人死亡

即／岸田文雄宣布：8／24排放福島核廢水

男SPA泡熱水浴5分鐘 染罕見病菌死亡

更多熱門

相關新聞

俄軍駛入中國軍港　艦隊司令：雙方有默契

俄軍駛入中國軍港　艦隊司令：雙方有默契

俄羅斯海軍「太平洋艦隊」艦艇編隊，在太平洋與解放軍進行3周聯合巡航後，於21日上午駛入中國山東省青島軍港。俄軍太平洋艦隊艦隊司令司令更表示，這次聯合巡航，雙方非常有默契，而且俄中海軍互訪海青島與海參崴也已經是傳統。

印尼採購24架F-15EX

印尼採購24架F-15EX

俄遭4架烏克蘭無人機襲擊　機場暫停起降

俄遭4架烏克蘭無人機襲擊　機場暫停起降

烏克蘭無人機炸毀俄Tu-22轟炸機「淪慘烈火海」

烏克蘭無人機炸毀俄Tu-22轟炸機「淪慘烈火海」

參觀下水道遇暴雨　旅行團8人全被沖走4死

參觀下水道遇暴雨　旅行團8人全被沖走4死

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

「處暑」6生肖有極強好運

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

即／柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

七夕愛愛後「必做1事」！醫：差很多

收台積電面邀　頂大哥見職位臉綠！內行：認命吧

謎片真實上演！女上司發爆乳照色誘男下屬

台中凶宅帶走6命！屋主拒租：不想再害人

攝影師挨告偷拍性侵！曝性愛影片喊冤

友達血汗廠長猝逝！下屬心碎：365天沒休息

《好聲音》導師出場費曝光　最貴的是他

更多

最夯影音

更多
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面