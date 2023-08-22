參觀下水道遇恐怖暴雨　「旅行團8人全被沖走」已打撈出4具遺體

▲搜尋行動仍在進行中。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科一觀光下水道受到暴雨影響淹水，導致參加旅行團的8名遊客被沖走後失蹤，目前警方已從下水道中找到4具遺體，正在尋找其他失蹤者下落。

當地媒體報導，這群觀光團20日參觀莫斯科北部特魯布納亞(Trubnaya)地下水道時，因為暴雨突然淹沒地下道，導致8人全數失蹤，負責帶領觀光團的31歲導遊菲利波夫(Konstantin Filipov)目前也下落不明，他在下水道即將被洪水淹沒前，曾發簡訊試圖向外求救。

當局立即派遣搜救人員前往現場，目前已找到3具遺體，分別是17歲少年格列布(Gleb Lagashin)、15歲女友維多利亞(Viktoria Schneider)和15歲表妹伊麗莎維塔(Elizaveta Markushina)，最新消息傳出又在21日找到一名死者。

緊急部門發言人表示，原本預計有20多人參加該觀光團，但聽說當天會有暴雨，所以大部分民眾都已經取消行程，最後只有8人參加，其中包含47歲男子德米特里(Dmitry Markushkin)，目前找到的3名青少年均與他有親戚關係，搜尋行動仍在進行中。