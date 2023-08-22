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俄Tu-22轟炸機「淪慘烈火海」照片是真的　烏克蘭無人機越境攻擊

▲▼俄羅斯諾夫哥羅德州（Novgorod）索爾特西2號（Soltsy-2）空軍基地一架Tu-22M3轟炸機被燒毀。（圖／翻攝自推特、Telegram）

▲俄羅斯諾夫哥羅德州空軍基地一架Tu-22M3轟炸機因無人機攻擊而燒毀。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯西北部諾夫哥羅德州（Novgorod）距離烏克蘭邊境約650公里遠的一處空軍基地，19日遭烏克蘭無人機襲擊，導致俄軍一架超音速遠程戰略轟炸機Tu-22M3（北約代號：逆火C型、Backfire-C）被摧毀。英媒BBC核實了社群平台Telegram流傳的現場照片，認為被團團火焰包圍的確實是Tu-22轟炸機。

▲▼俄羅斯諾夫哥羅德州（Novgorod）索爾特西2號（Soltsy-2）空軍基地一架Tu-22M3轟炸機被燒毀。（圖／翻攝自推特、Telegram）

▲俄羅斯Telegram社群上有網友PO出軍用機場火災濃煙照。（圖／翻攝自Telegram）

根據BBC與烏克蘭《軍事報》（Militarnyi）報導，俄羅斯索爾特西2號（Soltsy-2）空軍基地19日遭到直升機型無人機襲擊，俄羅斯國防部證實，莫斯科時間當天上午10時左右遇襲後停機坪起火，導致一架飛機受損。另有俄語Telegram頻道表示，至少2架飛機受損。俄國官員們隨後宣布在莫斯科與布良斯克共擊落4架無人機。

▲▼俄羅斯諾夫哥羅德州（Novgorod）索爾特西2號（Soltsy-2）空軍基地一架Tu-22M3轟炸機被燒毀。（圖／翻攝自推特、Telegram）

▲俄羅斯網友目睹火災濃煙，俄羅斯國防部證實一架飛機被毀，但無人員傷亡。（圖／翻攝自Telegram）

同時，Telegram流傳出幾張從附近社區目擊火災濃煙的照片，以及一張很可能是由空軍基地軍人所拍攝的Tu-22轟炸機陷入火海的照片。BBC核實相關照片發現，包含飛機的特殊鼻錐確實是Tu-22M3轟炸機等許多線索，因此認為照片是可信的。《軍事報》也透過衛星影像進行對照，證實燒毀的飛機確實位於索爾特西2號空軍基地。

▲▼俄羅斯Tu-22M3轟炸機被燒毀。（圖／翻攝自Militarnyi）

▲俄羅斯Tu-22M3轟炸機被燒毀。（圖／翻攝自Militarnyi

報導補充，Tu-22M3超音速轟炸機曾廣泛用於對烏克蘭城市的襲擊，速度可達到2馬赫（2倍音速），並可掛載俄羅斯Kh-22大型遠程飛彈，攜帶武器重量至多達到24公噸，Tu-22在敘利亞、車臣與喬治亞戰場上都曾被使用。

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關鍵字：

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