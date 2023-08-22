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俄羅斯遭「4架烏克蘭無人機」襲擊！　莫斯科3機場暫停起降

▲▼俄羅斯伏努科沃國際機場 (Vnukovo International Airport)。（圖／路透）

▲俄羅斯伏努科沃國際機場 (Vnukovo International Airport)。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部22日上午表示，軍方在擊落了4架來自烏克蘭的無人機，而在發現無人機入侵後，莫斯科暫時關閉領空，主要機場全部暫停起降。除此之外，俄羅斯軍方也稱，他們在黑海摧毀了一艘烏克蘭偵查船。

根據CNN、路透社報導，俄羅斯國防部表示，軍方在莫斯科附近和烏克蘭接壤的布良斯克（Bryansk）上空分別擊落了4架來自烏克蘭的無人機，其中1架是在莫斯科地區政府所在地上空被擊落。

▲▼掉落在布良斯克（Bryansk）地區的無人機殘骸。（圖／路透）

▲掉落在布良斯克（Bryansk）地區的無人機殘骸。（圖／路透）

軍方表示，這次攻擊事件未造成任何人員傷亡。不過俄羅斯官媒《塔斯社》指出，在無人機入侵之後，莫斯科領空暫時關閉，3個主要機場全都暫停起降。目前烏克蘭尚未對此做出回應。

除此之外，俄羅斯國防部還稱，俄軍戰鬥機22日半夜在黑海摧毀了一艘烏克蘭的偵查船，當時這艘船正靠近俄羅斯的一座天然氣生產設施。

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