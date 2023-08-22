俄軍艦隊結束巡航「駛入中國軍港」　艦隊司令：雙方非常有默契

▲俄中海軍結束太平洋聯合巡航，駛入青島的軍港。（圖／翻攝自《新華社》）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯海軍「太平洋艦隊」艦艇編隊，在太平洋與解放軍進行3周聯合巡航後，於21日上午駛入中國山東省青島軍港。俄軍太平洋艦隊艦隊司令司令更表示，這次聯合巡航，雙方非常有默契，而且俄中海軍互訪海青島與海參崴也已經是傳統。

根據《衛星通訊社》報導，俄軍太平洋艦隊艦隊司令卡扎科夫（Valery Kazakov）少將說，「今天，我們完成了由俄羅斯海軍和中國海軍艦艇組成的聯合巡航，過程中，雙方進行了指揮與控制、偵察以及其他實戰訓練活動，雙方都表現出了很高的成績、複雜環境作戰能力以及很高的海上素養。」

卡扎科夫認為，因為演習和巡航每年都會進行，這已成為一種良好慣例，協作水平和海上素養均逐年提高。

▲俄軍太平洋艦隊司令認為，這次聯合巡航雙方非常有默契。（圖／翻攝自《新華社》）



卡扎科夫強調，「令人欣慰的是，雙方海軍人員已經非常有默契……在聯合巡航期間，我們進行了良好溝通，我方了解了很多中文詞彙，而中方也能聽懂許多俄文詞彙。」

艦隊將在青島停留至8月24日。期間，中方安排了豐富的文化節目等活動，包括參觀當地博物館等，俄羅斯海軍人員有機會參觀當地的名勝。

卡扎科夫還補充說，「中俄海軍互訪海參崴和青島已成為良好傳統。總的來說，兩城已成為友好城市。」

據俄太平洋艦隊新聞處消息，近日，為期3周多的俄中海軍「第三次太平洋聯合巡航」已結束，俄中海軍編隊一起航經日本海、鄂霍次克海、白令海和太平洋，總共航行6500多海浬。