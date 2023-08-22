　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄軍艦隊結束巡航「駛入中國軍港」　艦隊司令：雙方非常有默契

▲▼中俄海軍艦隊在「北部·聯合-2023」演習中，航經日本某海域。（圖／翻攝自《新華社》）

▲俄中海軍結束太平洋聯合巡航，駛入青島的軍港。（圖／翻攝自《新華社》）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯海軍「太平洋艦隊」艦艇編隊，在太平洋與解放軍進行3周聯合巡航後，於21日上午駛入中國山東省青島軍港。俄軍太平洋艦隊艦隊司令司令更表示，這次聯合巡航，雙方非常有默契，而且俄中海軍互訪海青島與海參崴也已經是傳統。

根據《衛星通訊社》報導，俄軍太平洋艦隊艦隊司令卡扎科夫（Valery Kazakov）少將說，「今天，我們完成了由俄羅斯海軍和中國海軍艦艇組成的聯合巡航，過程中，雙方進行了指揮與控制、偵察以及其他實戰訓練活動，雙方都表現出了很高的成績、複雜環境作戰能力以及很高的海上素養。」

卡扎科夫認為，因為演習和巡航每年都會進行，這已成為一種良好慣例，協作水平和海上素養均逐年提高。

▲▼中俄海軍艦隊在「北部·聯合-2023」演習中，航經日本某海域。（圖／翻攝自《新華社》）

▲俄軍太平洋艦隊司令認為，這次聯合巡航雙方非常有默契。（圖／翻攝自《新華社》）

卡扎科夫強調，「令人欣慰的是，雙方海軍人員已經非常有默契……在聯合巡航期間，我們進行了良好溝通，我方了解了很多中文詞彙，而中方也能聽懂許多俄文詞彙。」

艦隊將在青島停留至8月24日。期間，中方安排了豐富的文化節目等活動，包括參觀當地博物館等，俄羅斯海軍人員有機會參觀當地的名勝。

卡扎科夫還補充說，「中俄海軍互訪海參崴和青島已成為良好傳統。總的來說，兩城已成為友好城市。」

據俄太平洋艦隊新聞處消息，近日，為期3周多的俄中海軍「第三次太平洋聯合巡航」已結束，俄中海軍編隊一起航經日本海、鄂霍次克海、白令海和太平洋，總共航行6500多海浬。

ET快訊
快訊／遭判52年！柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網
她用1體位被撞到想吐！老公卻喊「A片都這樣演」
蚊子最愛叮2種人！醫曝原因「常喝冰飲」也中了
友達血汗廠長喊「有事我扛」猝逝！下屬心碎：365天沒休息
李妍瑾七夕認愛！男友長信告白
快訊／台南民宅火警　明火濃煙竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄軍艦隊結束巡航「駛入中國軍港」　艦隊司令：雙方非常有默契

印尼確定採購24架「F-15EX戰機」　波音：讓印尼處於制空力的頂端

日媒：日本新年度「國防概算」要求1.7兆創新高　

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

帝爺公蛇離去未留龍衣　天受宮突現巨型蛇頭蛾

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

吳宗憲談NONO.黃子佼　「勇敢犯錯就要勇敢承受」

俄軍艦隊結束巡航「駛入中國軍港」　艦隊司令：雙方非常有默契

印尼確定採購24架「F-15EX戰機」　波音：讓印尼處於制空力的頂端

日媒：日本新年度「國防概算」要求1.7兆創新高　

快訊／遭判52年！柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

徐耀昌讚民進黨「始終如一賴清德」：藍營人選能看嗎？

悍將針對兄弟發動速度戰！丘總談7局強迫取分：打者、三壘有默契

燦星旅再攜手虎航　12／10起包機直飛秋田拚載客率9成

國票金擬在台設立租賃公司　資本額10億

守備零失誤、火力相挺　肯特展笑顏：謝謝隊友這麼支持我

賴慧如甜曝「點頭二婚」關鍵原因！　驚吐身體亮紅燈：以為罹癌

限量7台！Land Rover「Range Rover SV」北美開賣　1,180萬起

閻奕格清唱《小美人魚》經典OST！　小S起雞皮尖叫：妳是人類嗎

上市公司第一慘！航運業上半年獲利　年減4363億

玩水上漂設施被尪惡整　妻努力平衡→後翻全濕

軍武熱門新聞

日本新年度「國防概算」要求1.7兆創新高

印尼採購24架F-15EX

飛官站F-16拍婚紗照　馮世寬曬父女照力挺

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

第三次世界大戰　日本先對這國下手

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

國軍驚爆為監控共軍積欠中油40億元？

國軍F-16炸彈差點炸海巡　空軍道歉了

李毅：武力統一台灣「很簡單」

飛官站F-16機翼拍婚紗遭質疑　軍事粉專挺

俄曾同意售台14艘潛艦　李登輝軍購秘辛揭密

13年前明級潛艇重大意外70人死亡

遼寧號率40艦赴南海實戰演練

開戰解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險

更多熱門

相關新聞

印尼採購24架F-15EX

印尼採購24架F-15EX

印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）22日表示，已就採購24架印尼版F-15EX（F-15ID）戰鬥機，與美國飛機製造商波音公司（Boeing）敲定交易，並在密蘇里州聖路易市（St. Louis）的波音工廠，與波音簽訂合作備忘（MOU）。

俄遭4架烏克蘭無人機襲擊　機場暫停起降

俄遭4架烏克蘭無人機襲擊　機場暫停起降

克宮發言人連2周未公開露面　行蹤成謎

克宮發言人連2周未公開露面　行蹤成謎

日本新年度「國防概算」要求1.7兆創新高

日本新年度「國防概算」要求1.7兆創新高

嗆聲金正恩！美韓出動戰機排演敵方入侵

嗆聲金正恩！美韓出動戰機排演敵方入侵

關鍵字：

青島太平洋艦隊軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

謝和弦喜曝「我又要當爸了」！陳緗妮懷二胎

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面