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印尼確定採購24架「F-15EX戰機」　波音：讓印尼處於制空力的頂端

▲▼F-15EX先進鷹式(Advanced Eagle)。（圖／翻攝自波音官網）

▲印尼確定採購24架印尼版F-15EX（F-15ID）戰機。（圖／翻攝自波音官網）

記者林彥臣／綜合報導

印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）22日表示，已就採購24架印尼版F-15EX（F-15ID）戰鬥機，與美國飛機製造商波音公司（Boeing）敲定交易，並在密蘇里州聖路易市（St. Louis）的波音工廠，與波音簽訂合作備忘（MOU）。

印尼國防部發表聲明表示，購買24架新的F-15EX戰機，這是升級空軍老化機隊的最新行動，「將用最先進的戰機，保護我們的國家」。

波音公司聲明則表示，這項交易將「讓印尼處於制空能力的頂端」。

美國國務院在2022年2月就同意批准，對印尼出售包括F-15EX，以及87具F110-GE-129或F100-PW-229引擎，45組AN/APG-82（V）1型電子掃描陣列雷達（AESA）雷達系統，45組AN/ALQ-250鷹式主被動警告暨生存性系統（EPAWSS）等配套軍用設備與相關後勤支援。

印尼目前擁有美製F-16和老舊的俄羅斯蘇愷（Sukhoi）系列戰機。去年，印尼同意以81億美元的價格，購買42架法國製造的飆風（Rafale）戰機。

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