徐耀昌退黨還暗批侯友宜　李德維：莫忘2020郭台銘重擊韓國瑜

▲苗栗縣前縣長徐耀昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌今（22日）凌晨透過臉書粉專宣布退出國民黨，文中內表達黨中央提名新北市長侯友宜參選2024總統的不滿，並列「四大罪狀」暗批侯「在韓國瑜選總統時冷眼旁觀」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，尊重且接受徐耀昌的批評跟建議，徐既然離開，「我們也祝福他」。藍委李德維則說，鴻海創辦人郭台銘在國民黨2020總統初選輸掉後，還另外結合其他力量，反而對韓造成重大打擊，若用同樣標準來看，作為支持郭的理由不充分且無正當性。

徐耀昌10日在「主流民意大聯盟」苗栗場替鴻海創辦人郭台銘站台喊出「下架國民黨」後，收到黨中央考紀會的發函，要求說明，當時就傳出徐並非口誤，而是不滿2022年苗栗縣長選舉，國民黨提名謝福弘，以及與邱鎮軍爭取國民黨2024苗栗第二選區立委提名時失利，黨中央卻未派重要人士來關切有關。

而徐耀昌22日凌晨的退出國民黨臉書文中，就直言他為了國民黨可以在苗栗永續執政、為了黨工有薪水可以安家，他苦心經營、努力募款，但黨中央卻為了少數人的私心，提名一個連名字都叫不出來的人（指謝福弘），無情斬斷數十年的同志情誼，「與如今2024總統大選情形有何不同？」

接著徐耀昌批國民黨，並列「四大罪狀」暗罵侯友宜；徐說，「提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程」。

對此，曾銘宗表示，徐耀昌過去以國民黨籍擔任多屆立委跟兩屆苗栗縣長，在苗栗政壇有相當大的影響力，而這次爭取立委初選提名失利後，似乎有不同意見跟想法；再加上前陣子的發言，到底是口誤或故意講，需面對考紀會的處理，但徐主動退出國民黨，他表達尊重跟遺憾，不過仍希望2024結合一切可能結合的個人跟力量，打贏2024總統大選跟國會過半。

李德維也說，他非常遺憾徐耀昌退出國民黨，但他認為徐可以看的寬一點，國民黨內有非常多他的好友跟老友，不須把國民黨窄化成為絕大多數不是自己喜歡的人，可能徐不喜歡或覺得不舒服的只是少數人，卻引發這麼大的宣布，「我覺得還蠻遺憾」。

李德維表示，苗栗一直是藍軍重要根據地，侯友宜競辦跟國民黨立法院黨團、國民黨中央都非常重視苗栗，「我覺得必須穩住」。徐耀昌是重要人物之一，雖然已宣布退黨，但他認為包含侯競辦跟國民黨內的好友，會持續努力，把一些裂縫補起來。

對於有傳言指鴻海創辦人郭台銘會挺徐耀昌參選立委，李德維說，不要輕忽徐耀昌的真智慧，若說徐要為地方服務，還比較有道理，但說徐成為郭旗下或被要求出來參選，恐怕言過其實，畢竟據他了解，徐有其政治高度跟智慧，應是外界以訛傳訛。而曾銘宗則表示他未聽說徐耀昌將參選立委。

被問是否擔心國民黨出現跳船潮，李德維回應，他不會擔心跳船潮，這次狀況跟南投縣議長何勝豐、彰化縣議長謝典林退出國民黨完全不同，但又發生這樣的事的確非常可惜，只是這不會是跳船潮。

談及徐耀昌對於侯友宜的指教跟批評，李德維說，徐耀昌提到高雄市前市長韓國瑜參選2020總統部分，其實很多似是而非，因為在2020年選舉期間大家可看到，當時郭台銘在國民黨內初選輸掉後，還另外結合其他力量，反而對於當時韓造成重大打擊，若用同樣標準來看，作為支持郭的理由不充分，而且沒有正當性。

曾銘宗則表示，他覺得沒有所謂的四大罪狀，但尊重且接受徐耀昌的批評跟建議，只是講白點，徐長期為國民黨服務，既然離開，「我們也祝福他」。