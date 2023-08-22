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芒果賣日韓賺更多　陳吉仲：農產品銷中占比剩9%「成功擺脫依賴」

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲在臉書宣布好消息：中國已落居台灣農產品外銷的第四大市場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國國台辦昨以台灣芒果驗出太平洋臀紋粉介殼蟲為由，暫停台灣芒果輸入。農業部長陳吉仲今（22）日再度在臉書發文，以「宣布好消息」聲稱，農產品外銷中國金額占比已從2018年最高23.2%，降至今年7月的歷史新低9.1%，中國已落居我農產品外銷第4大市場，美國與日本成為外銷的前兩大市場，「芒果就是一個成功擺脫依賴中國單一市場的案例。」

陳吉仲臉書指出，中國昨以有介殼蟲為由，不與我國進行科學性對話，再度不遵守國際慣例單方面宣布暫停輸入台灣芒果，「我要趁此機會告訴大家，芒果就是一個成功擺脫依賴中國單一市場的案例」，台灣芒果外銷韓國、日本價格是中國市場的3到4倍，顯示芒果出口結構朝高端消費市場調整，已成功擺脫不遵守國際規範市場的依賴。

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陳吉仲說，芒果曾一度高度依賴中國市場，2019年外銷中國比例一度高達47.6%，到了今年已經降到11.6%。截至今年7月，台灣芒果外銷出口值共1474.5萬美元，總外銷量是3873公噸，外銷值第一名是日本567萬美元、715公噸，第二名是韓國384萬美元、628公噸，接下來是香港303萬美元、1458公噸、最後才是中國171萬美元、938公噸。

陳吉仲進一步指出，農產品外銷中國大陸的金額占比已從2018年最高的23.2%，降到2022年的12.9%，「我更要跟大家宣布好消息，今年統計到7月，已經降到歷史新低9.1%」，美國與日本已超越中國大陸，成為我國農產品外銷兩大主力市場；而水果外銷中國金額占比部分，更從2019年最高80.1%降到2022年的1.6%，其中日本市場就佔了一半以上。

陳吉仲說，日本市場是高品質、高規格的要求，台灣農產品能走到日本市場就能走向全世界，「我們成功擺脫不遵守國際規範之市場的依賴，不再回頭。」

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