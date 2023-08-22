從PC到芒果...大陸頻打經貿牌！　學者分析：不會中止ECFA

▲大陸21日宣布暫停進口台灣芒果。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者蔡儀潔／台北報導

大陸近期在兩岸經貿領域動作頻頻，不僅對台灣進口聚碳酸酯（Polycarbonate， PC）課徵反傾銷稅、表態考慮全面喊停《兩岸經濟合作架構協議（ECFA）》，21日更宣布暫停進口台灣芒果。對此，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳認為，大陸不會中止ECFA，外界無須過度解讀。淡大榮譽教授趙春山則指出，台灣須未雨綢繆。

趙春山今（22）日出席「當前中共內外政經情勢論壇」並發表看法。他表示，大陸內部社會和輿論影響到對台政策，現如今拉動經濟增長的「三駕馬車」，即投資、出口和消費，都出現低迷情況，民間認為ECFA協議是「不平等條約」的聲音四起，加上財政困難，大陸會縮緊對台「讓利」。

趙春山指出，當大陸指責民進黨政府「倚美謀獨」時，在經濟上就會升高反制台灣的聲量。針對賴清德過境美國一事，國台辦副主任潘賢掌近日就表示，「『台獨分子』訪美一次，台灣民眾利益就受損一次。」

趙春山認為，大陸可單方選擇項目對台實施經貿制裁，這是屬於「對台用武」之外的非和平手段，「無論ECFA未來出現什麼樣的變化，台灣都必須有未雨綢繆的準備。」

張五岳則指出，經貿領域已成大陸對台政策的重要手段，譬如近期對台進口聚碳酸酯實施臨時反傾銷措施，保證金徵收的比例從16.9%到22.4%不等，由於聚碳酸酯是ECFA早收清單的項目之一，引發外界憂心ECFA生變。

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸國台辦新聞發言人近日就曾指出，對「台貿易壁壘調查」初步結果顯示，台灣對大陸採取貿易限制措施，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，「我們支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。」

張五岳認為，ECFA所涉及的層面非常廣泛，而早收清單降稅僅佔一小部分，大陸此舉是具有重複性的報復動作，在理論上跟ECFA沒太大牽扯，「除非兩岸經貿徹底脫鉤，不然大陸不會中止ECFA。」