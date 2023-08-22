陸禁台灣芒果！陳吉仲「4點強硬回擊」被狂酸：班班吃芒果

▲外銷中國的台灣芒果，僅占總產量的0.5%。（圖／記者楊惠琪攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對中國昨（21）日宣布，暫停輸入台灣芒果，農業部長陳吉仲回應4點，指出中國外銷量僅占全國產量的0.5%，且對岸未經科學性對話，就任意中斷貿易。強硬說詞引發論戰，不少網友洗版嘲諷，「芒果乾吃起來，不然班班吃芒果，部隊吃芒果就好了。」

陳吉仲昨在臉書提到，「中國片面暫停我國芒果輸銷，對此我們深感遺憾，農業部將持續透過雙邊管道，呼籲中國儘速與我國進行技術對話，尋求合理的解決方式，以儘早恢復芒果銷中。」

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陳吉仲指出，中國未經科學性對話，就任意中斷貿易，「事實上，我國從未接獲其他貿易國通知，芒果檢出太平洋臀紋粉介殼蟲。針對中國兩次單方面通知，我方也已於7月4日和8月17日提供相關改善措施，中方持續已讀不回，今日卻片面宣布暫停輸入，這是不符國際慣例的作法。」

▲陳吉仲強調，中國未經科學性對話，就任意中斷貿易。（圖／記者楊惠琪攝）

他直言，近年來台灣芒果外銷市場分散有成，並沒有集中單一中國市場，且外銷前兩名為日本、南韓，加上今年產季已接近結束，儘管中國暫停台灣芒果輸入，對我國芒果產銷影響有限。

陳吉仲也承諾，「針對遭到中國以不符合科學原則與國際慣例而暫停進口的農漁產品，我們將持續強化國內行銷、促進加工及開拓外銷新興市場，以穩定國內產銷與產地價格，不會讓農民收益受到影響。」

對此，有一派人力挺，但也有許多網友忍不住吐槽，直呼「真的是台灣史上最厲害的農業部長，在你任內各種水果斷交，禁止各種國內食材的缺失，都被你完成了」、「補助又要開始了，班班吃芒果，無能的官，悲哀阿」、「乾脆讓所有的農漁產品都禁銷，就沒你的事了對吧」、「班班有芒果了」、「我就來看看...被噴的如何而已」、「沒事，滯銷的話國軍吃就好」。