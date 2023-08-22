中國對台芒果下禁令　農糧署長批：共產國家做事不必有道理

▲中國21日以驗出介殼蟲為由，對台灣芒果下禁令。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國國台辦昨以台灣芒果驗出太平洋臀紋粉介殼蟲為由，宣布暫停台灣芒果輸入。農業部農糧署長胡忠一今（22）日表示，台灣芒果賣到世界各國，從未聽到有任何國家驗出介殼蟲，也不會一驗出就直接下禁令，況且中國也沒有出示任何檢驗證明，批評共產國家就是自己為王，做事不必有道理，不是健全的經濟體，將加強輔導農民開拓更多中國以外的國際市場。

胡忠一今出席「2023全國米糧精品伴手禮創意競賽」頒獎典禮，會後接受媒體聯訪指出，台灣芒果出口多國，從未聽聞驗出介殼蟲，更何況芒果表皮光滑，不像鳳梨或釋迦表面粗糙，容易寄生害蟲，加上出口時也會燻蒸處理，殘留機率極低，根本不符科學邏輯。

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胡忠一表示，過去若有水果輸出日本，被驗出介殼蟲，通常日方會先燻蒸處理，再檢查沒有殘留就入關，絕對不會像中國這樣，片面宣稱驗出介殼蟲就直接檔在門外，根本不符國際貿易規範。

胡忠一指出，今年芒果產季已到尾聲，目前國內批發市場價格，芒果每公斤來到63.2元，根本沒有出口的必要，國內三大產地包括台南、屏東、高雄縣市政府，都沒有打算派員去談，要到明年六、七月才有產量，這段期間可能對岸又重新開放也不一定，況且台灣芒果賣到日本、韓國的價格，比賣到中國的價格高出許多，中國市場已經不是農民的首選，農糧署也會輔導農民開拓更多海外市場。