大陸最後「經濟反制」？　台商、果農憂可能真的終止ECFA

▲大陸自8月21日起暫停台灣芒果輸入，外界憂心下一個被「暫停」又是什麼產品？（圖／記者湯興漢攝）

記者任以芳／天津-台南報導

大陸商務部進行對台貿易壁壘調查，研擬中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，加上昨21日海關總署宣佈暫停台灣芒果輸入大陸，接連「反制」措施讓台灣擔憂是否有下一步？全國台企聯榮譽會長丁鯤華接受訪問表示，台灣確實因為ECFA享受讓利，如果蔡政府還是以負面態度去解決，最後只會讓大陸停止ECFA可能性升高。另外，來自台灣南部果農也憂心，今年芒果已收成影響不大，明年恐怕才是真正衝擊和考驗。

大陸商務部就台灣對大陸貿易限制措施啟動貿易壁壘調查，項目主要涉及農產品、五礦化工、紡織品等2455項商品，被外界解讀是《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）中止前兆。由於台灣出口市場高度依賴大陸，如果真的遭到大陸方面反制，台灣兩岸貿易將從順差變逆差。

對於大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華表示，「覺得蠻痛心，2008年曾參與簽訂協議，當時兩岸都是特殊關稅貿易區，所以是WTO架構，但是兩岸關係又不是自由貿易體，所以設定了一個ECFA。」

▲ 全國台企聯榮譽會長丁鯤華 。（圖／記者任以芳攝）

丁鯤華指出，因為大陸經濟體比較大，台灣經濟體比較小。「當時許多台商建議，大陸能否充分的讓利給台灣？直到太陽花運動，ECFA被解讀成奇怪的東西，但必須承認過去13年以來，台灣確實是獲利的一方。」

談及台灣芒果被暫停輸入事件，丁鯤華說，「台灣的中小企業石化業，尤其是農漁業受到ECFA最大的好處，但是我們沒有珍惜。」不管是水果或石斑魚，台灣輸入日本的品質檢驗程度，遠遠比輸出大陸要好很多，明顯出現兩套標準，大陸方面不可能一直容忍。

丁鯤華進一步表示，「明明台灣農漁民得到很多好處，民進黨政府認為是大陸統戰的步驟，反過來操弄仇恨，無視大陸提醒與示警，未來很有可能挑選其他ECFA相關產品進行反制。」

最終，丁鯤華也提醒，「外界擔憂ECFA會不會真的停止？如果台灣方面持續負面解決態度，我覺得未來停止的可行性很高。疫情三年的兩岸關係已經走到谷底，假設明年台灣政黨沒有輪替，就是谷底當中的谷底。」

全國台企聯會長李政宏則呼籲，「兩岸貿易應該是雙向，台商和台灣的同胞也長期享受ECFA優惠，也是大陸一個讓利行為。兩岸應該要走向這個經濟密切交流，人民密切交往的方向，需要和平發展，更加的融入才行。」

▲ 台灣愛文芒果輸入大陸，受到上海市場青睞。（圖／受訪者提供）

來自台南呂姓果農接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，自己過去曾經享受EFCA紅利，但是2016年政黨輪替之後，兩岸有太多不確定因素，決定放棄芒果輸入大陸訂單，搭配電商等渠道改成內銷台灣市場。

呂姓果農表示，大陸昨天宣佈「暫停」台灣芒果輸入，確實影響不大，因為今年芒果收成大多落在七月底。如果「暫停令」持續到明年，才是真正衝擊和挑戰，衝擊銷往大陸的芒果訂單，尤其是愛文芒果受到上海喜愛。

▲農業部長陳吉仲在臉書回應芒果禁令。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

來自屏東楊姓果農接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，大陸昨天宣布「暫停令」後，出口商都很無奈，大家都知道這是政治因素。面對大陸不定時的「反制」措施，時間久了，果農也會灰心，甚至激發民進黨鐵票支持者的「骨氣」，寧可不做生意，不來往也沒關係。

談到台灣政府因應機制，楊姓果農也說都是「治標不治本」，這幾年政府喊出協助果農外銷水果到其他國家，實際上「政治訂單」意義比較大，像是日本曾下訂鳳梨，時間並不長久，訂單量也很少。眼下兩岸關係如此對立，回歸原點，對於台灣果農來說「只想好好生活吃飯」，如此簡單而已。