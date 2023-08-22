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雨水少甜度高！　2023年斗六文旦節系列活動熱鬧登場

▲斗六市公所舉辦「斗陣來 幸福柚！2023年斗六文旦節系列活動」，於今日在公所中庭舉辦記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所舉辦「斗陣來 幸福柚！2023年斗六文旦節系列活動」，於今日在公所中庭舉辦記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六文旦聞名遐邇揚名國際，即將進入一年一度採收季節，斗六市公所將於9月9日、10日舉辦「斗陣來 幸福柚！2023年斗六文旦節系列活動」，特於今（22）日舉辦宣傳記者會，邀請榴中社區腰鼓隊為斗六文旦節活動揭開序幕，並公佈品質「大斗六地區文旦品質評鑑」將於9月5日隆重登場。

斗六市公所對於推廣斗六文旦不遺餘力，今日邀請多位文旦產銷班果農代表及文旦相關產品的廠商一起出席。市長林聖爵表示，斗六市文旦面積約190公頃，總產量達4600公噸，自1997年開始辦理「大斗六文旦品質評鑑」，歷經25年茁壯成長，已建立斗六文旦良好口碑。並且舉辦文旦展售活動，讓優秀的柚農直接與消費者接觸。

▲斗六市公所舉辦「斗陣來 幸福柚！2023年斗六文旦節系列活動」，於今日在公所中庭舉辦記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「斗六文旦展售活動」9月9日、10日兩天，在斗六膨鼠森林公園盛大舉辦，現場展售優質斗六文旦，讓民眾產地直購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

9月5日將於公所斗六廳舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」，大斗六地區優質文旦果園將最優秀文旦齊聚一堂，今年共有70位優質果農參與評鑑，在公正嚴謹的專業評審委員評比下，互相角逐比拚，評選出今年品質優良的「斗六文旦」，場面盛大，歡迎有興趣市民參觀評鑑。

最精彩的「斗六文旦展售活動」9月9日、10日兩天，在斗六膨鼠森林公園盛大舉辦，現場展售優質斗六文旦，讓民眾產地直購，除了送禮更是中秋烤肉搭配解膩好組合。舞台區安排精彩豐富的表演及活動，也邀請YOYO姐姐、兒童劇團演出一連串節目，並規劃有趣的手作體驗活動及獎項豐富的摸彩。

斗六市公所說明，產地直銷全台最優質斗六文旦邀請各界踴躍參加，斗六文旦節系列活動期間購買文旦達500元以上，可獲得野餐墊ㄧ份，歡迎家長帶小朋友一起來同歡，以實際行動為柚農們加油打氣，打造屬於斗六人的文旦音樂饗宴。活動相關訊息請隨時關注「雲林縣斗六市公所粉絲團」。

▲斗六市公所舉辦「斗陣來 幸福柚！2023年斗六文旦節系列活動」，於今日在公所中庭舉辦記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「斗六文旦展售活動」9月9日、10日兩天，在斗六膨鼠森林公園盛大舉辦，現場展售優質斗六文旦，讓民眾產地直購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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