闖宮廟偷嘸值錢物竟翻桌！上香跪神明前遭水管私刑…警說話了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局今（21）日執行網路巡邏搜尋時發現一段疑似私刑影片，內容為一名男子於一宮廟內高舉香柱詭在神明前，遭人以軟水管打屁股。經警方深入調查，該名男子疑因竊取財物及毀損宮廟內桌子遭廟方人員發覺而遭以水管抽打私刑，現由偵查隊偵辦中。

▲雲林宮廟遭竊賊破壞桌椅，宮廟人員涉動用私刑，以黃色軟塑膠水管抽打男子屁股。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有民眾將抖音影片截取上傳臉書，影片內容為一名身穿白色上衣男子身穿短褲雙手高舉香柱跪在神明桌前方，另名男子除要他向神明焚香道歉並不再有偷竊行為，並持黃色軟塑膠水管抽打該男子屁股，擊中屁股後發出巨大拍打聲響，遭打男子大聲呼喊「很痛、拜託不要這樣啦、以後不會了」求饒。



警方調查，影片中遭打男子為該鄰近鄉鎮區域無業慣竊，時常出現民宅、商家、宮廟外徘徊或趁四下無人翻箱倒櫃，這次被「淘氣後速共」修理的原因為男子前往案發宮廟，因鐵門還沒開，便於外面休息桌處翻找值錢物品，但疑似不滿沒找到東西，即翻桌並破壞現場物品，更將玻璃打碎滿地，宮廟人員透過監視器發現可疑情況，前往將男子帶進神明前悔過，事後也表示確實打人就是不對。

▲雲林宮廟人員發現門外有可疑人物在破壞桌椅，趕到現場找到翻桌並打破玻璃男子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影片貼文下方吸引網友留言，「淘氣厚速共 （揮舞）被揮舞到開始胡言亂語」、「這算正當教化他，反正被關也不痛不癢或是罰錢，覺得在神明廳這樣算可以教化」、「我小時候我爸也這樣抽我」、「感覺是吸毒偷竊被逮..」「童年的教育神器」、「所以教育很重要，小時候父母沒教好長大就給社會教育」、「偷竊罪刑期可能判的比傷害罪低」。

▲斗六警分局偵查隊前往宮廟找到「淘氣厚速共」本尊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局相當重視該件治安問題，今日由偵查隊長鄧家福親自率隊前往該宮廟，帶回「淘氣後速共」與宮廟一名人員近一步釐清案情。斗六分局呼籲，警方絕對不允許任何私下違法暴力行為，本案動用私刑之加害者將依刑法傷害罪及強制罪究辦，另遭毆者亦以涉嫌刑法竊盜、毀損等罪究辦。警方呼籲民眾切勿以身試法，如遇類似情形時，務必循求正當法律途徑報警處理，警方絕對會依法查辦，以淨社會治安。

城邦律師事務所律師吳文城表示，台灣為法治國家，任何犯罪均應由政府依刑事訴訟程序追訴、審判、處罰，民眾如果發現犯罪，可以告訴、告發等方式請求國家主持公道並追究責任，不宜動用私刑自行懲處，否則將有可能觸犯刑法上的妨害自由及傷害等罪責。

▲雲林宮廟遭慣竊破壞桌椅，人員疑似動用私刑，以黃色軟塑膠管打男子屁股。（圖／記者蔡佩旻翻攝）