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雲林男駕車南下屏東訪友　坐骨神經痛發作！失控自撞爆胎

▲東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員莊富傑助蘇男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員莊富傑助蘇男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

雲林縣蘇姓男子駕車到屏東縣東港找友人，突然坐骨神經痛發作，右腳突然也使不上力導致擦撞道路邊緣導爆胎，東港警方獲報處理，將他載回派出所並攙扶他下車後以輪椅將他送到所內休息，連絡家人南下帶回，讓他及家屬很感激。

▲東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員莊富傑助蘇男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員莊富傑助蘇男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員莊富傑2員，於日前執行巡邏時獲報，接獲民眾打110報案稱有一黑色小客車行車搖晃且撞到安全島，員警獲報迅速到場發現一部自小客車確實停放在路中央。

經上前查看了解，得知71歲蘇姓子駕車南下東港找朋友，因突然坐骨神經痛發作，右腳突然也使不上力擦撞道路邊緣，導致其左前車輪爆胎，並無受傷不需就醫。

所長擔心其安危小心翼翼攙扶他至副駕駛座並將其自小客車開車回所內，於返回分局時由警員莊富傑、蕭豐田、鍾睿庭等人協助一同攙扶下車後推輪椅將蘇男送到所內休息，並提供熱茶供其暖身，再連絡他家人南下將他帶回家。

東港警分局長張世儒表示，員警擔服勤務能秉持著「同理心」積極協助車輛故障民眾，充分發揮為民服務精神表示肯定，呼籲民眾自身健康狀態不佳千萬不要勉強駕車上路，駕駛途中如發現身體不適，導致無法正常駕駛，應立即停靠休息或可報警請求協助，以保障自己及用路人安全。

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