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快訊／雲林騎士闖紅燈！遭自小客撞飛再輾過　頭顱骨折不治

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市今（22）日發生死亡車禍案件，西平路與雲科路口上午九時許，張姓女騎士疑因闖紅燈，被自小客撞飛倒地，傷勢嚴重當場失去呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治，警方派出鑑識人員到場蒐證，詳細案發原因尚待進一步調查釐清。

斗六警分局交通隊今日上午9時48分接獲通報，西平路與雲科路三段發生自小客與機車擦撞，根據監視器畫面顯示，70歲的蔡姓女騎士疑似騎乘機車闖紅燈後，遭張姓男子駕駛自小客車撞擊後噴飛倒地，一旁道路施工的人員見狀，立即拿三角錐警示，並呼叫附近工程車擋住來往車輛，避免騎士再次遭撞擊。 

▲雲林斗六西平路發生死亡車禍，婦人疑似闖紅燈遭自小客車撞飛，送醫搶救後不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六死亡車禍，婦人疑似闖紅燈遭自小客車撞飛，送醫搶救後不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六西平路發生死亡車禍，婦人疑似闖紅燈遭自小客車撞飛，送醫搶救後不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲猛烈撞擊造成自小客車擋風玻璃碎裂，鑑識科人員自仔細蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

由於撞擊力道猛烈，藍色自小客車擋風玻璃碎成網狀，造成機車騎士頭顱骨折、肢體骨折，當場失去呼吸心跳，救護車人員獲報到場，迅速將傷勢嚴重的女騎士送醫，但經搶救後仍回天乏術。

警方調查，張姓駕駛酒測值為0，詳細肇事原因及責任仍待後續交通隊進一步分析鑑定。警方呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌並減速慢行，同時注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。

▲雲林斗六西平路發生死亡車禍，婦人疑似闖紅燈遭自小客車撞飛，送醫搶救後不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六西平路發生死亡車禍，婦人疑似闖紅燈遭自小客車撞飛，送醫搶救後不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六西平路發生死亡車禍，婦人疑似闖紅燈遭自小客車撞飛，送醫搶救後不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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