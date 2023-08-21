結合跨境電商　雲林良品創新外銷直送日本、香港

▲縣府積極行銷優質農特產，因應中秋佳節文旦及送禮需求，首波與跨境電商合作以斗六頭等文旦行銷市場，並搭配雲林良品中秋跨境農特產禮盒，主打日港澳地區華人市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府戮力推廣、行銷雲林良品，今（21）日於舉行雲林良品跨境生鮮電子商務記者會，農業處長魏勝德指出，首波輔導縣內20家業者在台灣好農國際館商城的雲林良品專區上架，精選適合外銷的商品，如斗六文旦、崙背哈密瓜、地瓜、鰻魚、烏魚子等水產肉品與加工產品等，透過創新銷售模式直送日本、香港。

縣府積極行銷縣內優質農特產，並以雲林良品在地品牌行銷至國內外，因應中秋佳節文旦及送禮需求，首波與跨境電商合作以斗六頭等文旦行銷市場，並搭配雲林良品中秋跨境農特產禮盒，主打日港澳地區華人市場，結合台灣唯一農產跨境生鮮電商台灣好農，將雲林良品直送海外消費者，讓旅外的鄉親中秋鄉愁不再愁。

▲首波雲林良品推廣如雲林縣時令的新鮮水果斗六文旦、崙背哈密瓜，雜糧則有地瓜、米、馬鈴薯等，鰻魚、烏魚子、豬肉、雞肉、鴨肉等水產肉品及相關加工產品等。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣好農除有網路跨境電商銷售平台，在海外也布局實體店面，首波雲林良品推廣如雲林縣時令的新鮮水果斗六文旦、崙背哈密瓜，雜糧則有地瓜、米、馬鈴薯等，鰻魚、烏魚子、豬肉、雞肉、鴨肉等水產肉品及相關加工產品等，董事長江衍宏表示，海外的這些實體店的與電商平台共同推展，希望一起努力將台灣好的農產品 行銷到全世界。

▲縣長張麗善現場下單體驗跨境生鮮銷售，將斗六頭等文旦送給日本友人。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，縣府輔導雲林農民及加工品業者，認證737項雲林良品，並協助積極拓展海外市場，台灣好農不只在海內外有很好的行銷點，包括他們累積到現在的消費者量也是非常龐大，希望透過電商平台跨境合作，結合實體銷售，讓雲林優質產品能跟全世界分享。



▲農業處長魏勝德（左）指出，首波輔導縣內20家業者在台灣好農國際館商城的雲林良品專區上架，透過創新銷售模式直送日本、香港。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府農業處長魏勝德指出，跨境網路下單、創新零售交易的模式，可輔助雲林縣許多少量多樣、優質農特產的微型農業品牌銷售，透過網路廣告增加宣傳效益，也能累積海外消費者對於雲林良品的印象，進而提高國際行銷曝光率，開拓海外的散客市場。

▲董事長江衍宏表示，海外的這些實體店的與電商平台共同推展，希望一起努力將台灣好的農產品 行銷到全世界。（圖／記者蔡佩旻攝）