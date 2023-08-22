全國家扶贈書郵遞傳愛　守護孩子升學競爭力

▲全國家扶贈書郵遞傳愛，台南效果書局、郵局準備在開學前夕，將代表知識與希望的5115本各式升學參考書，運送到全國20個縣市家扶中心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華郵政貨運專車緩緩駛入台南效果書局，準備在開學前夕，將代表知識與希望的5115本各式升學參考書，運送到全國20個縣市家扶中心664位家扶孩子手中，守護孩子升學競爭力。

起初家扶贈書活動是源自2018年初，由雄中75級同學會首次與南高雄家扶中心合作，辦理照亮家扶兒「擁抱知識擁抱希望」的贈書計劃，即針對積極升學傾向用功型的家扶孩子，客製化他們所需要的參考書，由學生自己依學校各科版本開書單，每人每學期2400元選書費用，前4年，獲同為雄中71級，雄中81級及台南成大校友會熱烈響應，贈書範圍逐步擴大到南台灣8個家扶中心。

擔任高雄中學校友會理事長的雄中71級劉仁義醫師，鑑於贈書對家扶孩子的明顯效益，他表示，每一本書，對家扶孩子都是代表一個希望，在雄中慶祝百年校慶之際，發揚雄中創校百年「利他」精神，自第5個學年開始，決定串連雄中各級同學會，發起「拔尖計劃」，沿續75級「擁抱知識擁抱希望」宗旨，將贈書範圍擴大到全國23處家扶中心，包含金門馬祖澎湖離島的家扶中心，前5年下來，累積受贈學生達3256人，參考書總計逾25000本，總書款售價738萬元。

112學年度進入贈書第6年，在雄中各級同學會的支持下，4月份雄中校友會已捐贈完成全年度上下2學期共計288萬元的購書預算，已全數匯入家扶基金會帳戶，專案使用於贈書。若累計前6年的贈書，其購書售價總額將逾1000萬元。

在2018年初發起擬定贈書計劃的雄中75級成員張簡永祥，其實也是台南知名補教業者，自始的11個學期贈書以來，他一直擔任後端贈書活動的進行，直到將書送到家扶孩子手中。

張簡永祥表示，捐款或許容易，但公益活動，不見得有錢就辦得成。他說，11個學期共近4000張書單，每一張書單都不一樣，總書目逾30000本書，若不是效果書局願意協助依書單一本一本撿書，贈書活動其實也辦不成。

張簡永祥還強調，在2018年初第一次贈書前，因為地緣關係及考慮各式參考書的齊全度，他就找上台南效果書局老闆林明政，說明來意，希望效果書局能協助備書，但需「成本價」供應，發揮募款的最大值。

林明政對此表示，2018年初張簡來找我，聽完後，心想，「哇！我在學校有時同一本書，全校就訂400本，現在是每一張書單都不一樣，還要一本一本訂，而且又要成本價！林明政說，其實聽完也没多想啦，助人為樂一口就答應了，没想到一做已經來到第11個學期了。

過去前10個學期贈書，在效果書局將每個家扶中心的書整理好裝箱後，其實也都是找郵局分批逐步寄出，但這學期全國家扶贈書，雄中校友會決定呈現後端備書真厚工及郵寄的過程，特別將全國家扶贈書的代表儀式，移到台南效果書局舉辦一個「大出貨」的活動，也特別邀請中華郵政參與協辦。

對此，中華郵政公司台南郵局黃良江局長表示，很榮幸在這次全國家扶贈書擔任「知識與希望」使者的任務，中華郵政肯定家扶中心在弱勢家庭扮演社會穩定的力量，郵局與台南家扶中心合作助學工程義賣活動已逾15年，每年除提供多項義賣品外，更提供轄下多處郵局營業廳空間給家扶中心設攤義賣，這15年來看到不少學子透過助學希望工程順利就學，與此次贈書活動，本質上頗有異曲同工之妙。