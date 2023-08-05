台東家扶賢億盃「天生我才」大獎賽　參賽選手展現自我

▲台東家扶與賢億企業5日於關山國小活動中心舉辦2023年「賢億盃」天生我才大獎賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東家扶與賢億企業5日於關山國小活動中心舉辦2023年「賢億盃」天生我才大獎賽，比賽共分成國小、國中和高中三組總共有41位報名參賽同學在舞台展現準備的才藝，而每組前3名分別可獲得才藝獎勵金1萬元、6千元、5千元。



台東家扶中心關山扶幼委員會主委楊清順表示，感謝熱心公益的「賢億企業」董事長吳繁榮先生與夫人許淑雲對縱谷地區兒少發展給予關懷，提供一個讓孩子們展現自我的表演舞台。現場出席活動還包括關山鎮長彭成豐、鹿野鄉長李維順、縣長秘書黃俊發、前縣府建設處長許瑞貴、鎮民代表呂文龍等，以實際行動來支持參賽同學不畏逆境勇於挑戰。





吳繁榮指出，登上舞台表演是需要勇氣與自信力，瞭解這些參賽的同學在賽前就認真練習準備，台東家扶7月還舉辦3場次表演培訓課程；邀請有豐富表演經驗的余文琇、馬詠恩等老師，分享自身的表演經驗和培訓參賽的技巧；家扶指出，原先有些兒童感覺比較被動練習，但報名比賽後態度變得非常積極投入，深刻體會出搭建自信展現舞台的重要性。



台東家扶此次舉辦的「賢億盃」以年齡和多元才藝表演進行比賽，邀請包括音樂人藝術總監王新蓮、音樂演奏創作專長馬詠恩、鋼琴老師郭明瑛、藝術創作彭明通、街舞大賽常勝軍蔡仁豪組成評審團。參賽選手逐一登上舞台展現擅長的才藝有歌唱、樂器演奏、舞蹈、運動展演等，評審不時得專注針對內容給予專業給分，有時還不忘以眼神來給小選手們加油打氣。台東家扶主任鍾澤胤說，天生我才大獎賽提供弱勢兒少展現才藝的舞台，讓兒少勇於表現自己進而獲得肯定，未來一定會更有自信心及競爭力面對人生挑戰，順利朝向多元領域穩健發展。