　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東家扶賢億盃「天生我才」大獎賽　參賽選手展現自我

▲台東家扶與賢億企業5日於關山國小活動中心舉辦2023年「賢億盃」天生我才大獎賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東家扶與賢億企業5日於關山國小活動中心舉辦2023年「賢億盃」天生我才大獎賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東家扶與賢億企業5日於關山國小活動中心舉辦2023年「賢億盃」天生我才大獎賽，比賽共分成國小、國中和高中三組總共有41位報名參賽同學在舞台展現準備的才藝，而每組前3名分別可獲得才藝獎勵金1萬元、6千元、5千元。

台東家扶中心關山扶幼委員會主委楊清順表示，感謝熱心公益的「賢億企業」董事長吳繁榮先生與夫人許淑雲對縱谷地區兒少發展給予關懷，提供一個讓孩子們展現自我的表演舞台。現場出席活動還包括關山鎮長彭成豐、鹿野鄉長李維順、縣長秘書黃俊發、前縣府建設處長許瑞貴、鎮民代表呂文龍等，以實際行動來支持參賽同學不畏逆境勇於挑戰。

▲台東家扶與賢億企業5日於關山國小活動中心舉辦2023年「賢億盃」天生我才大獎賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

吳繁榮指出，登上舞台表演是需要勇氣與自信力，瞭解這些參賽的同學在賽前就認真練習準備，台東家扶7月還舉辦3場次表演培訓課程；邀請有豐富表演經驗的余文琇、馬詠恩等老師，分享自身的表演經驗和培訓參賽的技巧；家扶指出，原先有些兒童感覺比較被動練習，但報名比賽後態度變得非常積極投入，深刻體會出搭建自信展現舞台的重要性。

台東家扶此次舉辦的「賢億盃」以年齡和多元才藝表演進行比賽，邀請包括音樂人藝術總監王新蓮、音樂演奏創作專長馬詠恩、鋼琴老師郭明瑛、藝術創作彭明通、街舞大賽常勝軍蔡仁豪組成評審團。參賽選手逐一登上舞台展現擅長的才藝有歌唱、樂器演奏、舞蹈、運動展演等，評審不時得專注針對內容給予專業給分，有時還不忘以眼神來給小選手們加油打氣。台東家扶主任鍾澤胤說，天生我才大獎賽提供弱勢兒少展現才藝的舞台，讓兒少勇於表現自己進而獲得肯定，未來一定會更有自信心及競爭力面對人生挑戰，順利朝向多元領域穩健發展。

ET快訊
八三夭「揪采子當嘉賓」粉氣炸！　婁峻碩罕見撂重話
父親節北市發錢了！　55萬人爽領1500元
高空畫面直擊！橋毀、路基遭掏空　廬山溫泉吊橋下泥沙狂奔
卡努詭異路徑「史無前例」！　髮夾彎轉回沖繩
快訊／南投仁愛鄉「1村民失蹤」！
快訊／南橫落石砸人！　工人當場失去生命跡象
「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去！　Lulu：第一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東家扶賢億盃「天生我才」大獎賽　參賽選手展現自我

慕谷慕魚成立生態景觀區！　縣府尊重部落自主...盼兼顧人文生態

出席壽山巖觀音寺「觀音菩薩成道紀念法會」　張善政：祈求闔家平安

快來大溪玩陀螺　福仁宮廟埕廣場5項陀螺活動接力展開

獨居7旬老翁體力不支...坐超市門口　台東暖警助他平安返家

林口長庚醫院拒菸夏令營　推動拒菸觀念從小扎根

差這麼多！　高雄前鎮漁港整修81億元台南安平、將軍港不到3千萬

桃園家戶污水接管達13萬戶　水務局：爭取北區水資中心三期擴廠

救救台南人　蔡宛秦：籲綠營用消滅柯文哲的積極度滅蚊

桃園立委選舉邱若華成立婦女後援會　籲團結拚勝選

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

野生小海豹愛爬衝浪板　「牠很健康只是比較怪」

台東家扶賢億盃「天生我才」大獎賽　參賽選手展現自我

慕谷慕魚成立生態景觀區！　縣府尊重部落自主...盼兼顧人文生態

出席壽山巖觀音寺「觀音菩薩成道紀念法會」　張善政：祈求闔家平安

快來大溪玩陀螺　福仁宮廟埕廣場5項陀螺活動接力展開

獨居7旬老翁體力不支...坐超市門口　台東暖警助他平安返家

林口長庚醫院拒菸夏令營　推動拒菸觀念從小扎根

差這麼多！　高雄前鎮漁港整修81億元台南安平、將軍港不到3千萬

桃園家戶污水接管達13萬戶　水務局：爭取北區水資中心三期擴廠

救救台南人　蔡宛秦：籲綠營用消滅柯文哲的積極度滅蚊

桃園立委選舉邱若華成立婦女後援會　籲團結拚勝選

台積電與亞利桑那州簽協議　接受更嚴格建廠監督

《辯論會》爭議連爆！　陳大天發聲：沒人需要100%了解你

王鴻薇批6座前瞻停車場變「蚊子館」　屏東縣府回應了

趙露思新戲傳9月開拍男主成謎　粉跪求「嘉許哥」陳哲遠二搭

南韓接42起殺人預告！隨機砍人引模仿效應　至少13人被逮

只差半年！海軍淫上士性騷3女「被退伍」月退俸飛了　打官司敗訴

阿根廷半夜發生規模6.2地震　深度近600公里

「我在家那麼怕陳佩琪」　柯文哲撇仇女：民眾黨普遍女將比男將強

楊亞依挺進世大運網球女單金牌戰　要替梁恩碩出一口氣

衛星照曝！俄黑海基地軍艦被烏炸到「歪腰」　整片黑油漂在海面

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

桃園60人食物中毒　全吃到這家麵包

高雄前鎮漁港81億元台南安平、將軍港3千萬

屏東YouBike台鐵3車站設站　8/4啟用

蔡宛秦：籲綠營用消滅柯文哲的積極度滅蚊

多處成災　許淑華：搶通道路為要務

國民黨台南「正義成真」連線成立

68歲公僕退休！就服中心助他再就業

女子險遭二度詐騙68萬元警逮獲詐欺車手

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

台南做工行善團繼續行「繕」助弱勢

桃園威天宮修建完成　8/5日舉辦祝壽暨安座

南投仁愛土石鬆落道路中斷

北斗鎮長明補選！持返鄉票根可換元餐點

南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY網路票選冠軍

更多熱門

相關新聞

獨居7旬老翁體力不支　東警暖心助平安返家

獨居7旬老翁體力不支　東警暖心助平安返家

台東縣警察局台東分局寶桑派出所於日前晚間，接獲報案稱台東市平等街連鎖超市外，有名身分不詳老翁坐在店家門口，疑似身體不適，為避免發生意外請警察協助。員警到場後關懷該位長者，並協助其平安返家。

台東轎車打滑噴對向　駕駛自行爬出卻身亡

台東轎車打滑噴對向　駕駛自行爬出卻身亡

東警、醫護聯手籲民眾識詐

東警、醫護聯手籲民眾識詐

關警分局長率「識詐交安宣導團」參加社區治安會議

關警分局長率「識詐交安宣導團」參加社區治安會議

台東市公所舉辦模範父親表揚活動

台東市公所舉辦模範父親表揚活動

關鍵字：

家扶賢億盃台東

讀者迴響

熱門新聞

合意性交？網紅千字文爆黃先生

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

老高二度上火線發聲！

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

多輛車被沖走！春陽部落1300多人受困　居民：完蛋了

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面