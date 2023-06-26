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更具銷售競爭力！花蓮市公所部落數位課程　助小農攤商行銷轉型

▲▼花蓮市公所開辦部落數位課程-數位小老闆計畫，藉以提升觸擊率與開發潛在顧客群。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公所開辦部落數位課程-數位小老闆計畫，藉以提升觸擊率與開發潛在顧客群。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年民眾消費習慣轉以數位支付，花蓮部落小農與一般攤商均面臨轉型，為此花蓮市公所爭取原民會公益彩券回饋補助，開辦部落數位課程-數位小老闆計畫，藉以提升觸擊率與開發潛在顧客群。

▲▼花蓮市公所開辦部落數位課程-數位小老闆計畫，藉以提升觸擊率與開發潛在顧客群。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「部落數位小老闆」透過網路數位銷售平台及花蓮市原創市集的實體銷售雙平台，提供消費者新鮮的部落當季作物野菜箱及市集產品之外，也讓部落小農與小販同時共享雙平台帶來的銷售效益。

花蓮市長魏嘉彥表示，3年前向原住民族委員會爭取公益彩券補助計畫，自2021年的「原味直送～箱子裡的部落」、經過2022年的「Mapolong Kita部落一起～嘎拎固逛起來」，再到今年的「部落數位小老闆」，
串聯一個3年型的延續性計畫。

▲▼花蓮市公所開辦部落數位課程-數位小老闆計畫，藉以提升觸擊率與開發潛在顧客群。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥指出，消費者習慣使用現金的特性，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而轉變為零接觸的支付方式，即使疫情趨緩，大多數人仍持續使用數位支付，為幫助業者轉型，因此透過這項計畫所規劃的相關課程，輔導部落市集攤商的付款方式轉型為數位支付，讓市集攤商更具銷售競爭力。

花蓮市公所今年輔導成立有限責任花蓮縣原住民小老闆勞動合作社，作為原住民攤商設攤聯繫統籌的窗口。

▲▼花蓮市公所開辦部落數位課程-數位小老闆計畫，藉以提升觸擊率與開發潛在顧客群。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥表示，今年的課程與之前2年的課程，串聯成3年型的延續性計畫。

魏嘉彥表示，合作社的成立，可以讓許多依靠活動及設攤的個體經營小農與攤商不再單打獨鬥，透過合作社結合數位平台與實體通路併行的行銷經營團隊，成為個體經營小農與攤商的強力後盾，藉此達到提升銷售機會，增加小農獲利與提供消費者新鮮農產商品的雙贏局面。

發起人之一同時擔任有限責任花蓮縣原住民小老闆勞動合作社理事長黃鼎麒表示，合作社每週4天在舊鐵道行人徒步區擺攤，透過數位課程，希望能協助攤商實體販售手作產品之外，也能藉由網路平台展售產品，合作社也會輔導及協助部落有意投入農事與市集銷售的族人，讓其順利接軌，進入數位市集銷售環境。

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關鍵字：

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