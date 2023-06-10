臉書「二林四鄉鎮呷透透」版主號召做公益　連7年送3萬顆愛心粽

記者唐詠絮／彰化報導

物價食材價格高漲，但在地熱情不減，「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱一如往年，今年在端午前發起「粽情粽意感恩情愛心粽募集活動」，雖然每顆價格從25元攀升到30元，今年仍募集到4480顆愛心粽，今天送達彰化家扶二林服務處，分送給二林、大城、芳苑、埤頭、竹塘等五鄉鎮受助家庭。

林煌凱是「二林四鄉鎮呷透透」私密社團版主，社友2.3萬人，除了該臉書社群以外，有20夢想起飛市集(協會)及頂好-排骨大王等人共同響應，社團除了端午募愛心粽之外還有兩場活動會公益集資，伯力歐公益路跑及為長輩集資募年菜。

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▲「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱(後排中)募資送愛心粽給彰化家扶。（圖／彰化家扶提供，以下同）

今年因為原物料上漲，每顆粽價從25元漲到30元，但「群友的愛心不減」，林煌凱說，愛心粽的訊息才po網，不到10分鐘就收到第一筆轉帳愛心費用，不到2天就即超標371串，共募得448串(每串10顆)，７年來共募得超過3萬顆愛心粽。

林煌凱說，雖然「二林四鄉鎮呷透透」是個網路上的社團，對社會也有一份社會責任，其實很多人對做公益很有心，剛好有平台這個大家庭協助，共同做愛心幫助需要協助的人，讓社會更有愛。

今日關心家扶經濟弱勢家庭的縣府秘書蔡禮謙，與版主林煌凱一同將愛心粽送給在場家扶親子，祝福端午節平安，家扶主任王震光則回贈感謝狀。一名來自二林鎮的小澤來自隔代教養家庭，其高齡77歲的阿嬤同住，當阿嬤領到愛心粽時頻頻點頭道謝，表示每年拿到愛心粽時都很開心與感動。