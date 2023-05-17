義助家扶兒　在地企業贊助北台南家扶物資和獎助學金

▲多個在地企業與善心人士合力贊助北台南家扶一批米、安全帽、背包和5萬元獎助學金，在市議員李啓維服務處舉行捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

多個在地企業與善心人士合力贊助北台南家扶一批米、安全帽、背包和5萬元獎助學金，17日上午10時在台南市安平區市議員李啓維服務處舉行捐贈儀式，由北台南家扶中心主任莊淑惠出席參與，感謝社會對家扶兒的關懷與支持。

李啓維說，這次捐贈物資內容包括，萱華工業公司董事長曹永文及蘇有甲等捐贈三好池鮮米304包（每包重3公斤）共912公斤；熱心人士潘敏捷等捐贈三好稻鮮米144包（每包重2公斤）共288公斤，合計捐米總重為1200公斤。另外，曹永文等也捐獎助學金5萬元現金；華泰安全帽公司董事長郭桐棨捐贈童帽86頂、童帽半罩124頂，合計210頂安全帽；葉宇祥捐贈手工女用背包20個。

曹永文平常樂善好施，極重視北台南家扶中心受扶助的家扶兒生活和教育，之前陸續捐助善款達101萬元、獎助學金92萬5千元、三好米2200公斤，他也勉勵家扶兒一定要努力奮鬥，克服困難，認真讀書並學習一技之長，英雄不怕出身低，尤其是高科技術的時代，只要習得一技在身，即可走遍天下貢獻所學。