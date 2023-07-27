　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓜國總統候選人阿雷巴洛：無意改變與台灣邦交關係

▲瓜地馬拉種子黨總統候選人阿雷巴洛認為，維持與台邦交同時加大對中經貿關係並不相牴觸。（圖／路透）

▲瓜地馬拉種子黨總統候選人阿雷巴洛認為，維持與台邦交同時加大對中經貿關係並不相牴觸。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

友邦瓜地馬拉將於8月舉行第2輪總統決選，種子黨候選人阿雷巴洛今天表示，他無意改變台瓜邦交，但維繫與台灣邦交及發展與中國的經貿關係並不衝突。

即便爆發政府干預選舉爭議，瓜地馬拉目前仍預計於8月20日舉行第2輪總統決選，由第一輪得票數最高的2人角逐，分別是全國團結希望黨（UNE）候選人、前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），及種子黨（Semilla）的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）今明兩天分別邀請阿雷巴洛、托瑞斯談論政見。阿雷巴洛今天上午透過視訊方式與會。

針對外界關心台灣與瓜地馬拉邦交是否可能因選舉結果生變，阿雷巴洛表示，他的陣營已經在與台灣政府對話，討論如何開發利用台灣合作來推動瓜國發展計畫。

他強調：「我們已經非常清楚表明，沒有興趣改變兩國（台瓜）邦交關係。」

主持人接著追問，這是否意味著現狀將被維持。阿雷巴洛指出，這與和中國建立並尋求擴大經貿關係並不牴觸，瓜地馬拉可以雙軌並進，既維繫與台灣的邦交，同時尋求與中國的經貿關係，兩者可完全兼容（completely compatible）。

現年64歲的阿雷巴洛以反貪腐形象，成為瓜地馬拉6月25日第一輪選舉中的「黑馬」，以12%得票率拿下第2高票。他曾在1994年擔任外交部次長時訪問台灣，但在這場選舉被視為相對親中。

阿雷巴洛6月27日接受Con Criterio廣播電台專訪時曾說，瓜地馬拉應強化對外貿易關係，「就中國例子來說，應擴大這類關係」。

阿雷巴洛表示，瓜地馬拉應該成為自身外交政策的主人；若他當選，將尋求在互相尊重框架下，與中華人民共和國和台灣維持良好政治關係。

ET快訊
快訊／江宏傑飛日本「開國際記者會」　福原愛凌晨發208字聲明
杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地　6重點一次看
鳳梨被爆有女友還射後不理！她曝受害女私訊嗆：連墮胎費也不給
杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨
快訊／聯準會宣布「升息1碼」　22年來利率最高水平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本法國戰機首度聯合演訓　2架飆風戰機抵自衛隊基地

美國4大AI業者成立產業組織　致力確保安全性

尼日總統府遭封鎖！　總統貝佐姆傳遭衛隊扣押

詹皇長子心臟驟停送醫　馬斯克拋陰謀論懷疑疫苗所致

唱「Nothing Compares 2 U」走紅全球！　愛爾蘭女歌手逝世

全球創舉　丹麥男子不搭飛機環遊世界10年後終回國

台灣近百萬旅客赴日旅遊！　第二季消費384億奪各國之冠

聯準會升息1碼　美股道指連13紅收72點、台積電ADR跌0.91%

瓜國總統候選人阿雷巴洛：無意改變與台灣邦交關係

快訊／聯準會宣布「升息1碼」　22年來利率最高水平

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

女兒將嫁爸含淚叮囑新郎　「哪天不愛了請還給我...」

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

聯結車轉彎機車遭撞捲車底　警直擊衝向前喊「停車」救命

日本法國戰機首度聯合演訓　2架飆風戰機抵自衛隊基地

美國4大AI業者成立產業組織　致力確保安全性

尼日總統府遭封鎖！　總統貝佐姆傳遭衛隊扣押

詹皇長子心臟驟停送醫　馬斯克拋陰謀論懷疑疫苗所致

唱「Nothing Compares 2 U」走紅全球！　愛爾蘭女歌手逝世

全球創舉　丹麥男子不搭飛機環遊世界10年後終回國

台灣近百萬旅客赴日旅遊！　第二季消費384億奪各國之冠

聯準會升息1碼　美股道指連13紅收72點、台積電ADR跌0.91%

瓜國總統候選人阿雷巴洛：無意改變與台灣邦交關係

快訊／聯準會宣布「升息1碼」　22年來利率最高水平

日本法國戰機首度聯合演訓　2架飆風戰機抵自衛隊基地

福原愛凌晨突發聲！「208字聲明」隔空喊話江宏傑…驚洩官司進度

颱風天航班延誤不損航空公司利益　船公司則有機會調升運價

「拖延症末期」星座Top 3 ！第一名最愛逃避，拖到上癮乾脆放棄

Honda經典名號CIVIC重返台灣　電驅雙動能＋高水準防護未演先轟動

美國4大AI業者成立產業組織　致力確保安全性

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地　6重點一次看

今7縣市停班課！　杜蘇芮「陸警擴大」11縣市炸豪大雨

尼日總統府遭封鎖！　總統貝佐姆傳遭衛隊扣押

癡情男送前女友巧克力求復合　算騷擾判拘20天

卡式爐爆炸鍋子竟沒打翻 　大家被嚇跑他淡定拿碗筷

國際熱門新聞

聯準會宣布升息1碼　22年來最高水平

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

民宿發現隱藏攝影機　情侶火辣愛愛全被拍崩潰

快訊／紐約「地獄廚房」吊臂折斷墜落

巴黎奧運倒數一年　國際奧會宣布不邀雙俄

研究：7月創史上「最熱」紀錄

聯準會升息1碼　美股收盤幾乎持平道指連13紅

研究：養成「8大生活習慣」能延壽24年

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

正妹女模在音樂節上疑碰毒　昏迷一周亡

最正女罪犯爆紅　11度被捕燦笑照曝光

瓜國總統候選人阿雷巴洛：無意改變與台灣邦交關係

她去東南亞「帶1物」回飯店　要罰1.2萬元！

莫德納默沙東皮膚癌疫苗　招募後期受試者

更多熱門

相關新聞

賴民調領先　但恐沒表面上樂觀

賴民調領先　但恐沒表面上樂觀

賴清德雖然民調維持領先，但沒有表面上這麼美好。首先是整合問題，過去英系的宮廟組織並沒有從英系順利移轉給賴清德；另外一個沒有辦法「英規賴隨」的則是對美關係；再加上側翼最近開始野火燎原，到處造謠，再度引起人民反感。以上三點是賴清德民調無法突破40％的困境來源。

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

5生肖最有帝王命！　2024總統大選「僅一人落榜」

5生肖最有帝王命！　2024總統大選「僅一人落榜」

燕柱有情　國瑜有義　友宜有難題

燕柱有情　國瑜有義　友宜有難題

侯友宜吸票關鍵　善用「台灣三寶」

侯友宜吸票關鍵　善用「台灣三寶」

關鍵字：

瓜地馬拉總統候選人總統大選

讀者迴響

熱門新聞

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

南部雨區擴大　2縣市納入陸警

汪小菲替大小S求饒「對話曝光」

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

這間帶走6命！屋主：不想再出租害人

快訊／7-11開出4張千萬發票！

遭福原愛故意斷聯1年！　江宏傑火大飛日本「開國際記者會」討公道

聯準會宣布升息1碼　22年來最高水平

Live／3縣市超大豪雨「紫爆」

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

兒鬧店醫師娘認錯　拖累夫工作停擺

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面