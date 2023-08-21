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大陸 大陸焦點 特派現場

瓜地馬拉大選阿雷巴洛勝出　陸外交部：希望新政府做出正確決斷

▲▼瓜地馬拉種子黨（Semilla）總統候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）認為，維持與台邦交同時加大對中經貿關係並不相牴觸。（圖／路透）

▲阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）贏得瓜地馬拉總統大選。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

瓜地馬拉總統大選20日舉行決選，初步結果顯示，種子黨候選人阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）勝選，以壓倒性優勢拿下59.1%得票率，擊敗得票率36%的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。由於阿雷巴洛在選舉時曾透露，當選後希望能與大陸建立更緊密關係，引起外界關注。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

對此，大陸外交部發言人汪文斌在今（21）日例行記者會上被問及瓜地馬拉大選相關問題時，汪文斌提到，「危地馬拉（瓜地馬拉）大選是為內政，對此不予評論。」

不過，汪文斌指出，「一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，同中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。」

汪文斌還稱，瓜地馬拉各界人士紛紛表達期待同中國建交的迫切願望，充分說明發展對華關係符合其根本利益和人民心聲，「我們希望危地馬拉新政府做出符合本國和人民根本和長遠利益的正確決斷。」

據了解，瓜地馬拉新任總統阿雷巴洛在選舉時曾表態稱，他若當選總統，將傾向與大陸建立更緊密關係，同時，他也強調不會改變與台灣之間的關係，認為與大陸尋求擴大經貿關係互相不牴觸，兩者可完全兼容。

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