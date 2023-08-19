中國軍演企圖影響大選　吳釗燮：選舉取決於國人非隔壁惡霸

記者陳家祥／台北報導
副總統賴清德出訪巴拉圭、過境美國紐約與舊金山，引發中國強烈抗議，19日共軍宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演，「對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。對此，外交部長吳釗燮透過外交部推特發文表示，中國明確表態要影響台灣即將舉辦的選舉，「這取決於我們的公民，而不是隔壁的惡霸」。
▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）
吳釗燮19日以常用的署名「JW」透過外交部推特分享國防部的推文，他表示，中國明確表態要影響台灣即將舉辦的選舉，「這取決於我們的公民，而不是隔壁的惡霸」；他還酸說，中國應該舉辦自己的選舉，相信他們的人民會很興奮。
The #PRC has made it clear it wants to shape #Taiwan’s coming national election. Well, it’s up to our citizens to decide, not the bully next door. Look, #China should hold its own elections; I’m sure its people would be thrilled. JW https://t.co/630rKGH71X pic.twitter.com/fbfOo4p6Z0— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) August 19, 2023
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