中國軍演企圖影響大選　吳釗燮：選舉取決於國人非隔壁惡霸

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德出訪巴拉圭、過境美國紐約與舊金山，引發中國強烈抗議，19日共軍宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演，「對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。對此，外交部長吳釗燮透過外交部推特發文表示，中國明確表態要影響台灣即將舉辦的選舉，「這取決於我們的公民，而不是隔壁的惡霸」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



吳釗燮19日以常用的署名「JW」透過外交部推特分享國防部的推文，他表示，中國明確表態要影響台灣即將舉辦的選舉，「這取決於我們的公民，而不是隔壁的惡霸」；他還酸說，中國應該舉辦自己的選舉，相信他們的人民會很興奮。