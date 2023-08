中國軍演企圖影響大選　吳釗燮：選舉取決於國人非隔壁惡霸

記者陳家祥/台北報導

副總統賴清德出訪巴拉圭、過境美國紐約與舊金山,引發中國強烈抗議,19日共軍宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演,「對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。對此,外交部長吳釗燮透過外交部推特發文表示,中國明確表態要影響台灣即將舉辦的選舉,「這取決於我們的公民,而不是隔壁的惡霸」。

▲外交部長吳釗燮。(圖/記者李毓康攝)



吳釗燮19日以常用的署名「JW」透過外交部推特分享國防部的推文,他表示,中國明確表態要影響台灣即將舉辦的選舉,「這取決於我們的公民,而不是隔壁的惡霸」;他還酸說,中國應該舉辦自己的選舉,相信他們的人民會很興奮。

The #PRC has made it clear it wants to shape #Taiwan’s coming national election. Well, it’s up to our citizens to decide, not the bully next door. Look, #China should hold its own elections; I’m sure its people would be thrilled. JW https://t.co/630rKGH71X pic.twitter.com/fbfOo4p6Z0