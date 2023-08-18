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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德出訪「來回都過境美國」　陸：阻擋中國統一圖謀注定失敗！

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

副總統賴清德18日結束出訪巴拉圭行程返抵台灣，期間來回分別過境了美國紐約及舊金山。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌18日表示，任何阻擋中國統一進程的圖謀都注定失敗，「中方將採取有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

汪文斌在例行記者會上提到，美方執意安排賴清德往返兩次「過境」竄美，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

汪文斌指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎。美方在中美三個聯合公報中明確承諾，僅與台保持非官方關係。

▼副總統賴清德過境美國紐約。（圖／路透社）

▲▼副總統賴清德過境美國紐約，13日午間（台灣時間14日凌晨）出席主流暨僑界人士午宴。（圖／路透）

汪文斌說，賴清德身為台灣地區副領導人，自我標榜「務實台獨工作者」，竄美期間的一言一行再次證明，他是徹頭徹尾的「台獨」分裂分子，「美方執意允許賴清德竄美從事政治活動，宣揚『台獨』分裂主張，藉此提升美台官方往來和實質關係，再次暴露出美方說一套做一套、頑固奉行『以台制華』戰略、不斷虛化掏空一個中國原則的真實面目。」

汪文斌強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「『台獨』與兩岸和平穩定水火不容，是死路一條，縱容支持『台獨』，終將引火上身，玩火自焚。」

汪文斌說，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，履行不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。

最後，汪文斌還說，中國必須統一，也必然統一，任何阻擋中國統一進程的圖謀都注定失敗，「中方將採取有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

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