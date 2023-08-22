快訊／賴品妤痛批抹黑鋪天蓋地　挺賴勁麟「面對家人清白奉陪到底」

▲賴品妤回應賴勁麟請辭雲豹董事長相關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨質疑民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能財，其公司更多次捐贈政治獻金給綠營政治人物，賴勁麟21日宣布請辭雲豹公司及旗下子公司董事長職務。賴品妤22日表示，自己肯定他的決定，也支持他搜集所有證據悉數提告，面對家人清白奉陪到底。抹黑者若真的認為有任何不法行為，請拿出具體證據去檢舉、告發，自己絕對支持每個人用最高標準檢視。

賴品妤表示，三件事情正告連日以來不實抹黑的政黨跟政客，三件事情絕對奉陪，自己反核立場從過去、現在到未來從未改變，對於核電廠的態度是本區所有政治人物都要面對的問題，自己的選區有兩座核電廠，一路以來堅定捍衛所有居民權利，請問所有抹黑的人士，敢不敢對金山萬里貢寮鄉親民眾大聲說出這幾天的荒謬言論。

賴品妤指出，自己父親面對很多不實指控，他昨天聲明都說得很清楚，自己跟他彼此工作都是互相尊重態度，查證這件事情是政治人物公共評論的基本責任，父親一生懷抱志業卻被這些人鋪天蓋地不實扭曲，這些人為了挽救低迷民調，鋪天蓋地不實扭曲，自己肯定他的決定，也支持他搜集所有證據悉數提告，面對家人清白奉陪到底。

賴品妤表示，不管是過去社運參與還是擔任民意代表，自己的立場都一樣跟弱勢站在一起，過去問政表現就是最好證明、不需要多說，這幾天跑行程很多鄉親抱不平，他們受核電廠影響最大，對於這些抹黑比我還生氣，我跟家人一路走來清清白白、問心無愧、可受公評。

賴品妤表示，這些不實言論只是想利用潑髒水、抹黑方式，讓一個年輕民代政績被忽略，這些人這段日子以來不斷潑髒水，如果真的有任何證據，認為有任何不法、不正當行為，請拿出具體證據去檢舉、告發，自己絕對支持每個人用最高標準檢視。

賴品妤呼籲，勸這些執意要說謊的不肖人士，立刻停止無中生有的荒謬行為，民眾眼睛是雪亮的，大家本來就會唾棄惡劣行為，大規模意圖用假資訊毀滅的行動，自己絕不會畏戰，也會為了自己的理想戰鬥，不會因為這些打壓而退縮。