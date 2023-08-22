　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴品妤痛批抹黑鋪天蓋地　挺賴勁麟「面對家人清白奉陪到底」

▲▼賴品妤回應賴勁麟請辭雲豹董事長相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴品妤回應賴勁麟請辭雲豹董事長相關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

在野黨質疑民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能財，其公司更多次捐贈政治獻金給綠營政治人物，賴勁麟21日宣布請辭雲豹公司及旗下子公司董事長職務。賴品妤22日表示，自己肯定他的決定，也支持他搜集所有證據悉數提告，面對家人清白奉陪到底。抹黑者若真的認為有任何不法行為，請拿出具體證據去檢舉、告發，自己絕對支持每個人用最高標準檢視。

賴品妤表示，三件事情正告連日以來不實抹黑的政黨跟政客，三件事情絕對奉陪，自己反核立場從過去、現在到未來從未改變，對於核電廠的態度是本區所有政治人物都要面對的問題，自己的選區有兩座核電廠，一路以來堅定捍衛所有居民權利，請問所有抹黑的人士，敢不敢對金山萬里貢寮鄉親民眾大聲說出這幾天的荒謬言論。

賴品妤指出，自己父親面對很多不實指控，他昨天聲明都說得很清楚，自己跟他彼此工作都是互相尊重態度，查證這件事情是政治人物公共評論的基本責任，父親一生懷抱志業卻被這些人鋪天蓋地不實扭曲，這些人為了挽救低迷民調，鋪天蓋地不實扭曲，自己肯定他的決定，也支持他搜集所有證據悉數提告，面對家人清白奉陪到底。

賴品妤表示，不管是過去社運參與還是擔任民意代表，自己的立場都一樣跟弱勢站在一起，過去問政表現就是最好證明、不需要多說，這幾天跑行程很多鄉親抱不平，他們受核電廠影響最大，對於這些抹黑比我還生氣，我跟家人一路走來清清白白、問心無愧、可受公評。

賴品妤表示，這些不實言論只是想利用潑髒水、抹黑方式，讓一個年輕民代政績被忽略，這些人這段日子以來不斷潑髒水，如果真的有任何證據，認為有任何不法、不正當行為，請拿出具體證據去檢舉、告發，自己絕對支持每個人用最高標準檢視。

賴品妤呼籲，勸這些執意要說謊的不肖人士，立刻停止無中生有的荒謬行為，民眾眼睛是雪亮的，大家本來就會唾棄惡劣行為，大規模意圖用假資訊毀滅的行動，自己絕不會畏戰，也會為了自己的理想戰鬥，不會因為這些打壓而退縮。

ET快訊
七夕小心分手！「全台12大情侶禁地」曝光
美女主播宣布懷孕！　甜靠老公曬超音波照
快訊／賴品妤怒了！　嗆「請去檢舉、告發」
3台灣女星老公都叫AKIRA　網羨：叫這名都娶到女神
LIVE／吳怡霈嫁了！老公也叫Akira 　七夕7大禁忌竟不
吳怡霈結婚　日本老公AKIRA身分起底！
26歲男遭堆高機擠死！　卡在鐵柱上
國台辦主任：兩岸面臨「和與戰、繁與衰」的選擇
北市「國高中職晚1周放寒假」　家長跳腳：機票已經買好了
身分證秀出來！「這年出生」免費喝手搖飲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本要排核廢水了！食安健康引憂　食藥署曝25批水產品檢驗結果

民進黨：藍白擁核汙名化綠電　「一邊罵綠電、一邊抱綠電」

我國退出中美洲議會　國民黨：中共不應破壞台澎金馬參與國際事務權利

快訊／福島核廢水8／24排放入海　外交部：科學議題尊重專業

郭台銘宣布創「金門和平倡議基金會」　砸6億4000萬8大重點曝

台灣退出中美洲議會　外交部：中國在背後唆使「排我納中」

郭台銘金門嗆「823推翻毛澤東盤算」　武力脅迫台灣會適得其反

遺憾徐耀昌退黨　國民黨：但黨員爭議言論受考紀會規範理所當然

外交部：中國粗暴介入台灣選舉　呼籲國人洞察居心

瓜地馬拉「親中派」當選總統　外交部：有信心繼續合作

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

日本要排核廢水了！食安健康引憂　食藥署曝25批水產品檢驗結果

民進黨：藍白擁核汙名化綠電　「一邊罵綠電、一邊抱綠電」

我國退出中美洲議會　國民黨：中共不應破壞台澎金馬參與國際事務權利

快訊／福島核廢水8／24排放入海　外交部：科學議題尊重專業

郭台銘宣布創「金門和平倡議基金會」　砸6億4000萬8大重點曝

台灣退出中美洲議會　外交部：中國在背後唆使「排我納中」

郭台銘金門嗆「823推翻毛澤東盤算」　武力脅迫台灣會適得其反

遺憾徐耀昌退黨　國民黨：但黨員爭議言論受考紀會規範理所當然

外交部：中國粗暴介入台灣選舉　呼籲國人洞察居心

瓜地馬拉「親中派」當選總統　外交部：有信心繼續合作

日本要排核廢水了！食安健康引憂　食藥署曝25批水產品檢驗結果

00878股民人數飆破107萬　指數成立來含息報酬75.03%

民進黨：藍白擁核汙名化綠電　「一邊罵綠電、一邊抱綠電」

我國退出中美洲議會　國民黨：中共不應破壞台澎金馬參與國際事務權利

路邊草叢驚見「1公尺長巨蜥」　疑似遭人惡意放生

要您好看！接續「鹽田夕陽享樂」　再推「井仔腳鹽田藝術節」

登基勇士隊史「最老牌洋將」　辛特力正式續約回鍋

前女偶像「陪大尾黑道極樂韓國」！衝擊現場被拍下　驚見他小指遭砍斷

快訊／福島核廢水8／24排放入海　外交部：科學議題尊重專業

詹皓晴攜手墨國搭檔險退日本組合　挺進克里夫蘭賽8強

政治熱門新聞

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

館長取樣2.6萬人92%不挺賴：哪來4成支持度

快訊／大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

館長抽樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　他傻眼：要讀書啦

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

徐耀昌宣布退出國民黨　藍議員：他會再選立委

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

賴品妤嗆核電燒到自己　他看賴勁麟請辭幫止血：好像懂了

徐耀昌退黨！鍾東錦：尊重前縣長決定

快訊／賴品妤痛批抹黑鋪天蓋地　挺賴勁麟「面對家人清白奉陪到底」

黃國昌土地涉違規　新北市府擬罰6萬

更多熱門

相關新聞

郭台銘「看柯文哲嘴臉又吃侯友宜豆腐」　黃越綏：最荒謬非他莫屬

郭台銘「看柯文哲嘴臉又吃侯友宜豆腐」　黃越綏：最荒謬非他莫屬

鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，引來外界猜測有意投入2024總統大選。作家黃越綏指出，目前非綠的三人中，最荒謬的非郭台銘莫屬，一昧小心翼翼的看民眾黨柯文哲的嘴臉，又老神在在的吃國民黨侯友宜的豆腐，現在的他已經變成破壞團結的麻煩製造者，且愈䧟愈深。

三隻小豬變「三個和尚」？　李艷秋怒轟：消耗民眾下架民進黨信念

三隻小豬變「三個和尚」？　李艷秋怒轟：消耗民眾下架民進黨信念

民進黨可以躺著選？　前綠委曝隱憂：派系問題成未爆彈

民進黨可以躺著選？　前綠委曝隱憂：派系問題成未爆彈

徐耀昌退黨震撼彈！曾玟學曝「無黨籍力量集結」

徐耀昌退黨震撼彈！曾玟學曝「無黨籍力量集結」

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

關鍵字：

賴品妤賴勁麟綠能核能雲豹民進黨國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面