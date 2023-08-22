澤倫斯基丹麥演講　稱確信俄羅斯將輸掉戰爭

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在丹麥國會演說。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日表示，他「有信心」俄羅斯會輸掉烏克蘭戰爭。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基在丹麥國會外演講時，大批人群歡呼並揮舞烏克蘭國旗，他說道：「今天，我們有信心俄羅斯會輸掉這場戰爭…我確信我們會贏，因為真理站在我們這一邊。」

在澤倫斯基發表談話的前一天，丹麥和荷蘭宣布，將提供美製F-16戰機，用來強化基輔當局以蘇聯時代戰機為主力的空軍。烏克蘭正在東部對俄軍進行艱難的反攻。

澤倫斯基表示：「最重要的是，我們透過勝利、透過合作證明了什麼…我們一起證明生命有其價值，證明人民是重要的、自由是重要的、歐洲是重要的。這將會是真理、民主、我們的人民和我們國家的共同勝利。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨天表示，丹麥將對烏克蘭提供19架F-16，並說她「希望」可於新年左右先交付6架、明年再交付8架，其餘5架於2025年交付。

俄羅斯警告，交付這些先進戰機意味著「衝突升級」。

俄羅斯駐丹麥大使巴賓（Vladimir Barbin）在給法新社的聲明中表示：「丹麥躲在烏克蘭必須自行決定和平條件的前提背後，試圖以行動和言語讓烏克蘭別無選擇，只能繼續與俄羅斯進行軍事對抗。」

根據丹麥瑞查新聞社，丹麥國防部長艾里曼-顏森（Jakob Ellemann-Jensen）表示，由丹麥和荷蘭捐贈給烏克蘭的F-16戰機只能在烏克蘭境內使用。

艾里曼-顏森說道：「我們捐贈的條件是，這些武器只能用於將敵人驅離烏克蘭領土，且僅止於此。不管是戰車、戰機或其他武器，這就是條件。」