　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍攔截2架烏克蘭無人機！　4國際機場47航班停飛

▲▼ 俄羅斯庫斯克地區（Kursk）一座火車站20日才發生無人機攻擊。（圖／路透）

▲ 俄羅斯庫斯克地區（Kursk）一座火車站20日才發生無人機攻擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯軍方表示，21日在莫斯科周邊攔截2架烏克蘭無人機，墜落的殘骸擊中房屋，導致至少2人受傷，首都機場起降也受到管制，已影響近50個航班。

根據《路透》，俄國國防部聲稱，防空部隊21日在莫斯科以西的魯茲西（Ruzsky）攔截一架烏克蘭無人機，接著在附近的伊斯特林斯基（Istrinsky）又摧毀另一架，殘骸落在一棟房屋上，州長稱至少有2人受傷。

俄國聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，莫斯科4座主要機場起降因此受到管制，包括伏努科沃（Vnukovo）、多莫傑多沃（Domodedovo）、謝列梅捷沃（Sheremetyevo）及茹科夫斯基（Zhukovsky）國際機場，造成45架次客機及2架次貨機停飛。

俄國官員反覆警告，在莫斯科及周邊地區飛行的軍用無人機可能造成重大平民傷亡。自5月初克里姆林宮遭2架無人機襲擊，俄國境內無人機空襲頻率有所提升，且對莫斯科的攻擊近幾月來愈發常見。

儘管準確性惹疑，但民調顯示，俄國有高達75%民眾支持對烏軍事行動，目前尚不清楚近期的無人機襲擊是否會影響人民對戰爭的看法。而基輔通常不會對這類事件幕後黑手發表評論，但官員會公開表示樂見。

ET快訊
快訊／蔡英文最後總預算　會談全文一次看
館長曬17歲狠照「人稱三重疏洪道猴子」！
快訊／孕婦上廁所流產　6月胎兒掉入馬桶死亡
神秘硬碟曝！羅莉控下載海量影片　意外揪出大貓淫狼
快訊／國道一號「4車連環撞」傷亡不明！
大貓淫狼出獄變身孩子王！「狂接親子包車」貼臉帶團遊
快訊／三重銀樓搶案！　男持刀搶走金項鍊
警拔槍指同事！　全場嚇瘋急閃：你在幹什麼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲跳級高中！南韓神童「突爆退學」　父揭遭霸凌：學校袖手旁觀

韓國27歲男網紅太淫亂！泰國酒店「脫衣摟妹」直播愛愛　遭警拘捕

《天堂》韓國開發商NCSoft收到威脅　下令所有員工遠距上班

俄軍攔截2架烏克蘭無人機！　4國際機場47航班停飛

泡溫泉裸片流出她嚇壞　偷拍網站「2年狂撈上億元」黑幕曝光

17歲孕婦洗完澡幫手機充電　和「腹中9個月胎兒」一起被電死

美國98歲前總統卡特安寧療護　家屬：進入「人生最終章」

仙氣護理師狠殺7名嬰兒　將面臨「終身監禁」！還有30名嬰兒受害

金融時報：金磚國家擬擴增　中國促發展成為G7競爭對手

老婆趁他睡著「刀斷陰莖」！嫩夫包尿布終身殘疾　求償百萬換命根

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

10歲跳級高中！南韓神童「突爆退學」　父揭遭霸凌：學校袖手旁觀

韓國27歲男網紅太淫亂！泰國酒店「脫衣摟妹」直播愛愛　遭警拘捕

《天堂》韓國開發商NCSoft收到威脅　下令所有員工遠距上班

俄軍攔截2架烏克蘭無人機！　4國際機場47航班停飛

泡溫泉裸片流出她嚇壞　偷拍網站「2年狂撈上億元」黑幕曝光

17歲孕婦洗完澡幫手機充電　和「腹中9個月胎兒」一起被電死

美國98歲前總統卡特安寧療護　家屬：進入「人生最終章」

仙氣護理師狠殺7名嬰兒　將面臨「終身監禁」！還有30名嬰兒受害

金融時報：金磚國家擬擴增　中國促發展成為G7競爭對手

老婆趁他睡著「刀斷陰莖」！嫩夫包尿布終身殘疾　求償百萬換命根

農曆7月本是吉日！變禁忌「竟是朱元璋搞鬼」　中元節拜拜3原因曝

宮女搶破頭「幫皇帝沖龍溝」超羞秘辛曝！　每天早上幫他來2泡

抱著長毛貓搭捷運友人狂擼　民眾目睹：從推車抱起來玩

10歲跳級高中！南韓神童「突爆退學」　父揭遭霸凌：學校袖手旁觀

誤住凶宅！女子驚聞前屋主「用快乾水泥悶死自己」　鄰急送五雷符

連52季！金融帳Q2淨流出逾6000億台幣　史上最長

台鋼隊史首位洋將福永春吾因傷卸戰袍！　轉任投手助理教練

《好聲音》黑箱惹爭議！　徐乃麟揭選秀節目內幕：難免的

全台最難預約牛肉麵店9／23復活　「門前隱味」進駐空軍三重一村

七夕情人節來了！命理師曝撞「大偷修日」：適合告白、行房

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

國際熱門新聞

快訊／DJ SODA遭襲胸！　主辦單位提告了

日本地勤「1動作」震撼澳洲機長

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

單親爸扮女裝為養女當媽媽！萬人淚

法拉利撞成廢鐵燒到全毀　6000萬拍出

美航班卡4小時　機上飲食耗盡、馬桶爆滿

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

無臂自行車手奪世界冠軍　獎品是精品手錶

睽違47年毀了！俄探測器撞上月球

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

中國宣布破獲CIA間諜案！

「越南版特斯拉」股價暴跌　首富身家蒸發7300億

山東男騎水上摩托車　偷渡300公里到南韓

34H巨乳太痛苦　她賣房砸錢縮胸

更多熱門

相關新聞

美韓今起聯合軍演　金正恩視察艦隊射飛彈

美韓今起聯合軍演　金正恩視察艦隊射飛彈

美國與南韓從今（21）日起正式投入為期11天的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演，軍演腳本針對突發戰爭狀況擬定，擴大聯合野外機動訓練規模，預計將分為一二部舉行。不過，北韓（朝鮮）官媒卻在軍演第一天報導其最高領導人金正恩視察海軍艦隊、以及發射巡弋飛彈的消息。對此，南韓軍方認為這是資訊作戰。

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

沖繩工地挖出「美軍78年前發射」未爆彈

沖繩工地挖出「美軍78年前發射」未爆彈

美韓明投入「自由之盾」聯合軍演

美韓明投入「自由之盾」聯合軍演

飛彈炸毀烏克蘭劇院畫面曝　釀7死144傷

飛彈炸毀烏克蘭劇院畫面曝　釀7死144傷

關鍵字：

俄烏戰爭國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

84萬正妹YouTuber驟逝！　死前一天還更新

台歌手開第1槍「動怒檢舉《好聲音》」！

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

更多

最夯影音

更多
萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面