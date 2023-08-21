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登月計畫失敗！　俄頂尖天文學家突「健康惡化」急送醫

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 馬羅夫在月球25號墜毀消息傳出後不久送醫。（圖／翻攝自X、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯月球探測器「月球25號」（Luna-25）原定21日登陸月球南極，準備登陸前卻失控撞上月球墜毀，睽違47年登月任務宣告失敗，幾小時後就傳出一名參與計畫的頂尖天文學家、蘇聯時期太空先鋒因健康狀況惡化緊急送醫，引發外界揣測。

根據《太陽報》，高齡90歲的科學家馬羅夫（Mikhail Marov）是俄國最受尊敬的物理及天文學家之一，過去參與前蘇聯太空任務，不僅是太空載具設計巨擘，也是月球、火星及金星專家，擔任此次月球25號任務重要顧問，部分報導稱他是這項計畫的科學主管。

他在任務失敗後不久因身體狀況急劇惡化，緊急送往莫斯科頂尖的中央臨床醫院（Central Clinical Hospital），在醫院受訪時明確稱這就是他突然住院的原因，目前正接受觀察，但心中仍懸繫月球25號，「我怎麼能不擔心？這是我生命中非常重要的事」。

馬羅夫自豪表示，月球25號是他一生工作的巔峰，更是他見證俄國月球計畫復興的最後希望，如今希望破滅，「很遺憾我們沒能成功登陸」。

他也呼籲當局，不要隱瞞任務失敗的原因，「發射到近月軌道時計算有錯，一定要找出來，這對未來將參與這項工作的專家來說並不難，我認為在可預見的未來就能找出答案」，且強調俄國必須重返太空，登陸月球。

俄國在1950年代是太空探索主導力量，冷戰時期搶先將第一枚人造衛星和第一名人類送上太空，但很快就被美國超越。總統普丁熱衷於建立俄國的科學強國形象及太空開發，親自下令發射月球25號，為1976年來首個進入月球軌道的俄國太空載具，但進入準備登陸（pre-landing）軌道時發生問題，撞上月球表面後墜毀。

外界預料莫斯科將開始抓戰犯，據報已出現將任務失敗歸咎於聯邦太空總署（Roscosmos）腐敗問題的聲浪，指控現任署長、普丁忠實擁護者鮑里索夫（Yury Borisov）終止內部腐敗及濫用預算調查。

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