共同社：中俄曾要求日本「將核廢水變水蒸氣」排入大氣

▲日本政府決定將福島核電廠汙水排進大海，引發周邊國家不滿。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

先前有消息指出，日本最快將於8月底開始將福島核廢水排入海，引發周邊各國抗議。日媒《共同社》引述外交人士說法，中國與俄羅斯在7月時曾要求，日本政府應該考慮「將廢水變成水蒸氣排入大氣」，但最終遭日本當局否決。

根據《共同社》報導，多名外交消息人士透露，中國和俄羅斯在7月時提出了20項質詢清單，直接要求日本政府應針對將核廢水變成水蒸氣後排入大氣進行討論，並同時向國際原子能機構（IAEA）發送了同樣文件，主張核廢水變成水蒸氣後對周邊的國家影響較小。

事實上，日本政府曾一度討論此方式，但最終因大氣中放射性物質的監測比海洋更難等原因放棄，中俄的提案也被日本當局否決。

中俄在質詢清單中指出，大氣中放射性物質的監測手法在技術上已經確立，否定了日本政府的觀點，甚至質疑日本是因為經濟考量才選擇排放入海；文件引用日方的估算，稱將核汙水排海的開支約為34億日元，僅為排放水蒸氣方式的十分之一。

中俄兩國去年也曾兩次向日本政府提出質詢清單，但IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）先前接受CNN等外媒訪問時，否定了排海以外的選項。

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