　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

▲丹麥荷蘭軍援，澤倫斯基檢閱F-16戰機。（圖／路透）

▲丹麥荷蘭軍援，澤倫斯基檢閱F-16戰機。（圖／路透）

文／中央社丹麥史克里斯楚普20日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天對於荷蘭和丹麥作出對烏克蘭提供F-16戰鬥噴射機的「歷史性」決定表示歡迎。這是西方盟友致力提升基輔抵禦俄羅斯侵略的最新舉措。

數月以來，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）尋求先進噴射機，盼於繼續在烏東對俄展開激烈反攻之際，能夠提升以前蘇聯時代戰鬥機機種為主力的烏克蘭空軍。

華府18日宣布批准對基輔移交F-16，訓練烏克蘭飛員的工作計劃本月著手展開，這可能讓烏克蘭得以於明年初開始部署這款噴射機。

澤倫斯基今天在荷蘭南部愛因霍芬（Eindhoven）一座空軍基地與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的聯合記者會中說，這項決定「絕對具有歷史性意義、深具影響力並且激勵了我們」。

▲丹麥荷蘭軍援，澤倫斯基檢閱F-16戰機。（圖／路透）

▲▼澤倫斯基大讚，烏克蘭將獲得期盼已久的先進戰機。（圖／路透）

▲丹麥荷蘭軍援，澤倫斯基檢閱F-16戰機。（圖／路透）

法新社報導，澤倫斯基於當地時間約下午4時30分抵達丹麥史克里斯楚普（Skrydstrup），丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、國防部長艾里曼-顏森（Jakob Ellemann-Jensen）到場迎接。

丹麥總理辦公室指出，一行人將檢閱F-16戰鬥機，並且就訓練烏克蘭飛行員事宜進行商討。

美聯社報導，訪問荷蘭數小時後，抵達丹麥的澤倫斯基與佛瑞德里克森進入一架F-16機艙試坐駕駛座位。

佛瑞德里克森表示，丹麥將對烏克蘭提供19架F-16，並說她「希望」可於新年左右先交付6架、明年再交付8架，其餘於2025年交付。

她告訴澤倫斯基：「請將這項捐贈當作是丹麥堅定不移支持貴國為自由奮鬥的象徵。」

稍早呂特在與澤倫斯基的聯合記者會中沒有提供交付戰機時間表，強調這端視烏克蘭人員和基礎設施何時就緒。呂特和澤倫斯基檢閱停放機棚內的兩架灰色的F-16。

荷蘭也沒有明確表示計劃對烏克蘭移交的戰機數量，但是澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram上宣布，烏克蘭將會獲得42架噴射機。

澤倫斯基抵達丹麥之前，佛瑞德里克森在聲明中指出：「丹麥完全支持烏克蘭，『只要有其必要』就準備繼續如此。」

澤倫斯基在Telegram上發布訊息稱，「在F-16議題上我們取得進展」，並說「我們正準備對烏克蘭戰士們提供額外的好消息」。

ET快訊
疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底　網曝背景：普通人無法撼動
「側躺才睡得著」網爆共鳴！　專家親揭2原因
《好聲音》浙江衛視認錯！　高喊「銘記李玟」網怒：停播吧
開第一槍！　陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》
三峽下完暴雨「咖啡廳變游泳池」！闆娘看傻：還有室內瀑布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

騎水上摩托車偷渡300公里！　山東男遭南韓警逮捕

熱帶風暴襲墨西哥已釀1死　加州恐有災難性洪水

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

單親爸穿洋裝、戴假髮　為了養女到學校「當媽媽」！萬人感動笑了

睽違47年毀了！俄羅斯探測器撞上月球表面

美日韓領袖峰會落幕　尹錫悅「毛遂自薦」：盼下屆由韓國舉辦

南韓女國中生涉拍女童裸照　她寫信抱怨「超扯反省文」激怒法官

砸30幾萬「買魔鏡」想要爽看裸體　72歲阿公面交才知被詐騙

義大利旅遊價格漲130％！2杯咖啡要價2100元　連切三明治也要加錢

俄「月球25號」探測器失控撞月球！　睽違47年任務宣告失敗

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

轎車困新北華江橋下河堤　炸雨「險滅頂」警消急救援

板模工嫌日薪2900元難賺！　當車手「1單5千」取款被逮

騎水上摩托車偷渡300公里！　山東男遭南韓警逮捕

熱帶風暴襲墨西哥已釀1死　加州恐有災難性洪水

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

單親爸穿洋裝、戴假髮　為了養女到學校「當媽媽」！萬人感動笑了

睽違47年毀了！俄羅斯探測器撞上月球表面

美日韓領袖峰會落幕　尹錫悅「毛遂自薦」：盼下屆由韓國舉辦

南韓女國中生涉拍女童裸照　她寫信抱怨「超扯反省文」激怒法官

砸30幾萬「買魔鏡」想要爽看裸體　72歲阿公面交才知被詐騙

義大利旅遊價格漲130％！2杯咖啡要價2100元　連切三明治也要加錢

俄「月球25號」探測器失控撞月球！　睽違47年任務宣告失敗

騎水上摩托車偷渡300公里！　山東男遭南韓警逮捕

拖吊車「疊疊樂載3車」開上台74線　13秒驚險片曝！警要查了

熱帶風暴襲墨西哥已釀1死　加州恐有災難性洪水

詹皇、柯瑞和杜蘭特夢幻聯手？　2024巴黎奧運恐是最後機會

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

重機YTR驚見一幕「台灣變了」萬人讚！　實騎上路：交通有救

快訊／6縣市大雨特報！對流雲系發展旺　最新警戒區域曝

營建署高官性賄賂內幕　廠商砸百萬買24歲女藝術家「長期陪睡」

乘客鋰電池電瓶自燃　南京公車行駛中突起火2死5傷

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警霸氣掏1萬出借　她們回來謝恩了

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

國際熱門新聞

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

日本地勤「1動作」震撼澳洲機長

單親爸扮女裝為養女當媽媽！萬人淚

睽違47年毀了！俄探測器撞上月球

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

美航班卡4小時　機上飲食耗盡、馬桶爆滿

「越南版特斯拉」股價暴跌　首富身家蒸發7300億

搭飛機「別穿短褲」！空服員拍片揭原因

韓10歲神童慘遭霸凌　高中退學「藏黑幕」

大白天公園慘遭變態韓男性侵！　女送醫命危

義大利旅遊價格狂飆　切三明治也要加錢

砸34萬買魔鏡看裸體　面交才知被詐

女童上網課「遭男親戚性侵」！全班目睹

她罹癌被老公拋棄　化療發現懷胎7月

更多熱門

相關新聞

飛彈炸毀烏克蘭劇院畫面曝　釀7死144傷

飛彈炸毀烏克蘭劇院畫面曝　釀7死144傷

烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭據信是俄羅斯的伊斯坎德爾飛彈（Iskander）攻擊，包含一間劇院在內多棟建築物被破壞，造成至少7人死亡、144人受傷，其中一名死者是年僅6歲的女童。《基輔獨立報》指出，當天切爾尼戈夫舉辦無人機製造商的會議，未經證實的消息指出，場地就是被轟炸的劇院。

飛官站F-16拍婚紗照　馮世寬曬父女照力挺

飛官站F-16拍婚紗照　馮世寬曬父女照力挺

澤倫斯基訪瑞典　感謝王室成員支持

澤倫斯基訪瑞典　感謝王室成員支持

幕後／郭台銘炫風式改口咖啡之約！　侯友宜陣營嘆翻臉如翻書

幕後／郭台銘炫風式改口咖啡之約！　侯友宜陣營嘆翻臉如翻書

美最新估計曝：俄烏戰爭「近50萬軍人傷亡」

美最新估計曝：俄烏戰爭「近50萬軍人傷亡」

關鍵字：

烏克蘭總統澤倫斯基荷蘭丹麥F-16俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

《好聲音》浙江衛視回應認錯！高喊「銘記李玟」網怒：停播

陸男游12公里　上岸報警「我來投奔自由」

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

男自製中藥加1物！肚子暴痛3天後走了　醫：是劇毒

即／6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

老公天天狂要！「人妻無法負荷」求拒絕

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面