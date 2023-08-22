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新北消防獲ACEM救護競賽亞軍！增強實力只為不放棄每個有機會的生命

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

▲新北市消防局致力培訓高級救護技術員，近來參加亞洲急診醫學會救護競賽，獲得第二名的好成績。（圖／翻攝自影片，下同）

地方中心／綜合報導

俗話說「明天和意外，你永遠不知道哪個先來」，人生總有可能碰到需要緊急救助的情況，不論是當事人還是身邊的親朋好友，都希望能在那個慌亂的當下，遇上一個技術專業又可靠的緊急救護人員。對此，任職新北市高級救護技術員的蘇韋禎很能感同身受，因此投入消防工作13年的他，始終走在精益求精的道路上，不僅擁有多張救護證照、獲得十大傑出緊急救護技術員第1名，更與新北市政府消防局代表隊伍一同出國比賽，拿下2023年ACEM亞洲急診醫學會到院前救護競賽銀牌殊榮，一路以來不斷努力付出，蘇韋禎為的是希望能讓更多人了解緊急救護是一份十分專業的工作，並且獲得民眾的認同與信賴。

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

笑說不喜歡被稱作「英雄」的蘇韋禎，將自己定位成幫助他人、改變事情的角色，他分享曾經在下班時接到求救電話，剛出生才離開月子中心的寶寶，因為嗆奶停止呼吸，情況十分危急，在得知出勤人員非高級救護技術員後，蘇韋禎決定扛起重責火速出發救援，趕到時只見小嬰兒整張臉已鐵青，立刻透過實施哈姆立克法，才讓寶寶成功吐奶呼吸、臉色恢復紅潤，「上救護車時，他（嬰兒）就哭了，差點離開的小生命又重新回到我們的身邊，大家聽到哭聲都覺得很振奮又感動」。

但到院前呼吸心跳停止的案例中，並不是所有人都能幸運被搶救回來，蘇韋禎回想讓他印象深刻的案例，曾在他服務區域的海水浴場旁接獲民眾報案，發現有車輛引排氣管廢氣，到場他們立即破窗救人卻為時已晚，「打開門發現一家四口在車裡，我當時很年輕難以接受，想著要去搶救，但一摸發現身體硬掉了，代表這不是剛發生而是已有一段時間」，儘管如此，當下蘇韋禎還是想將人拉出車外救治，直到學長提醒讓逝者好好離去，蘇韋禎才選擇放手，也就此下定決心，「希望自己有更多的知識和技術，才可以搶救有機會的患者」。

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

不想放棄任何一絲可能性的信念，讓蘇韋禎踏上推動「到院前緊急救護」重要性的道路，他認為大部分需要緊急救助的情況發生在家中或醫療院所之外的地方，民眾撥打求救電話後最先接觸到的就是救護人員，「所以若是我們前端做得好，跟醫院互相配合，患者存活率能夠提升，也能有更好的癒後」。回看選擇精進成為高級救護技術員的初心是因為生病的奶奶，蘇韋禎才會來到當時每年固定開啟高級救護技術訓練的新北市消防局，如今的他除了斬獲不少個人救護技術獎項，今年也跟新北市消防局的同袍們一同出國比賽，團隊獲得ACEM亞洲急診醫學年會今年增設「緊急救護員實務模擬競賽」的亞軍，他笑說「這件事不是我一個人可以完成，需要許多長官、師長們的協助以及夥伴的肯定才能做到」。

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

關於ACEM亞洲急診醫學年會的「緊急救護員實務模擬競賽」，考驗著救護人員的專業能力及臨場應變能力，隨隊比賽的醫療指導醫生陳玉龍和白豐誠表示，初賽配置1位醫療指導醫生及3位EMT緊急救護技術員，要在車禍現場救治到院前呼吸心跳停止的急症患者，戶外環境執行高品質心臟救命術，需克服環境障礙又要搶時間判斷患者狀況，進一步救治及轉送，頗具挑戰。決賽難度更大，模擬商場火災狀況產生多重傷患，加倍考驗救護團隊的分工與救治速度，挺過決賽的新北市緊急救護團隊，在技術展現與處置流程都備受美國裁判認同肯定，「能獲得如此好的成績，來自團隊上下一心都想傳承及推廣緊急救護的精神」。

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

參與比賽的團隊成員們也笑說收穫滿滿，劉光祖認為過程中收穫最多的是「增加了自信心」，相信台灣的緊急救護能力得到了認可；宋威儀分享自己拿銀牌非常開心，不過與隊員共同完成任務的當下，彼此相互的回饋讓他內心更感到踏實。陳冠佑表示，新北團隊幾乎稱霸台灣國內的競賽，出國比賽能得到好成績既有實力也是幸運，來自儀器設備與醫療指導醫生資源豐富；他補充，新北市訓練高級救護技術員，投入人力相較其他縣市更多，有同仁在改變救護車外觀、保障救護人員安全方面努力，也與醫院方面溝通對接救護制度及協作、實際參與雙方流程，例如亞東醫院提供到院前葉克膜合作計畫，近來就有成功救回的案例，透過合作與訓練就能加強現場救援狀況，也能讓民眾更順利銜接醫院資源。

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北市消防局,高級救護技術員,亞洲急診醫學會,蘇韋禎。（圖／翻攝自影片）

蘇韋禎表示過去參加過三次亞洲賽都得到相當好的成績，「亞洲區對台灣的救護實力相當認可」，此次赴美ACEM亞洲急診醫學年會的比賽又再次收穫佳績，他希望把這份榮耀留在台灣，讓更多民眾知道，「其實大家生活在相對非常有保障的地方，因為我們自我要求也有國際級實力」，往後新北市消防緊急救護團隊仍會持續守護民眾的居家、社會安全。

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